Güven Mühendislik, Convalve markasıyla Avrupa pazarında

27 Eylül 2017

Akışkan kontrol ürünleri sektöründe çalışmalarını yürüten Güven Mühendislik “Convalve” markasıyla Türkiye’nin öncü firmaları arasında yer alıyor.

Genç mühendis Mehmet Okan Güven'in 15 yıl önce kurduğu Güven Mühendislik kısa zamanda önce yurt içi ardından yurt dışında sektöre adını duyurmayı başardı.

Okan Güven, "Modern endüstrinin görünmeyen kahramanı" diye tanımladığı vanaların tasarımını kendisinin yaptığını belirterek, "Gate vanalar, Glob vanalar, Küresel Vanalar, Kelebek Vanalar, Pistonlu Vanalar, Çekvalfler, Yüksek basınç ve sıcaklık vanaları, Pnömatik ve Elektrik Aktüatörleri gibi çok zengin bir ürün yelpazesine sahibiz. Müşterilerimizin her çeşit projesine yanıt verebilecek kapasitedeyiz" dedi. Sektörde bu kadar hızlı büyümesini sektörü iyi tanımasına bağlayan Güven, "Üniversitede proje ve bitirme tezimi akışkan kontrol sistemleri üzerine yaptım. 1999’dan günümüze kadar akışkan kontrol sistemleri üzerine çalışıyorum" diyor.

Convalve’nin endüstriyel vana sektöründe dünya çapında bir marka olma hedefiyle yoluna devam ettiğini vurgulayan Güven, başarı sırlarını şöyle anlatıyor: "Müşterilerimizin özel ve standart dışı ihtiyaçlarına hızlı teslim süreleri içerisinde yanıt veriyoruz ve ürünlerimizi rekabetçi fiyat avantajı ile piyasaya sürüyoruz."

"Bölgesel pazarlara yakın olmalıyız"

Güven, Türkiye'nin endüstriyel vana sektöründeki ihracat hacmiyle öne çıktıklarını belirterek, Convalve'nin hedefleriyle ilgili şunları kaydetti: "Küresel pazarların sunduğu fırsatları iyi değerlendirerek ciddi bir büyüme ivmesi yakaladık. Örneğin, önümüzdeki yıl %20 büyüme hedefimiz var. İstanbul merkezli bir firmayız ama yabancı ülkelerde açacağımız ofislerimiz ile bölge pazarlarına daha yakın olmak istiyoruz."