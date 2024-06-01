Güvenilir yerli besi almak isteyenler CarrefourSA'ya

Şirketten yapılan açıklamaya göre, çiftliklerde veteriner hekim kontrolünde yetiştirilen yerli besiler, CarrefourSA tarafından gerçekleştirilen hayvan refahı denetimlerine tabi tutuluyor. Kesim tesisleri, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylı olan işletmeler arasından seçiliyor ve tesislerin teknik, hijyenik alt yapı şartları CarrefourSA tarafından doğrulanıyor.

Küçükbaş ve büyükbaş kolide 4 farklı fiyat seçeneği

CarrefourSA, müşterilerine bu yıl küçükbaş ve büyükbaş koli olmak üzere 4 farklı fiyat seçeneği sunuyor. Mağazadan alımların yanı sıra CarrefourSA Online Market’ten sipariş veren müşterilere kapıya teslim hizmeti de sunan şirket 2024 yılı kurban fiyatlarında sakatat dahil 12-16 kilogramlık Karaman Kurban Paketi 11 bin 950 liradan, 16-20 kilogramlık Kıvırcık Paketi 13 bin 950 liradan, 20-24 kilogramlık Büyükbaş 1/7 Hisse Kurban Paketi 17 bin 950 liradan satışa sunuluyor.

Paketini Kurban Bayramı'nın 4'üncü günü teslim almak isteyenler ise 20-24 kilogramlık Büyükbaş 1/7 Hisse Kurban Paketi'nden özel fiyat ile yararlanabilecek. Bayramın 4'üncü günü teslim alınacak Büyükbaş 1/7 Hisse Paketi'nin satış fiyatı 16 bin 500 lira olarak belirlendi.

Kurban alımlarında Yapı Kredi World'e vade farksız 6 taksit imkanı sunan CarrefourSA, Axess, QNB Finans, Garanti BBVA Bonus, Paraf, Ziraat Bankası Bank Kart ve Türkiye İş Bankası Maximum kartlarında da vade farksız 2 taksit imkanı sunuyor.

Kurbanlar bağışçılar adına kurumlara teslim edilebiliyor

Kurban bağışı yapmak isteyenler için özel fiyatlar sunan CarrefourSA, anlaşmalı kurumlara bağışçılar adına kurbanlıkları teslim ediyor. CarrefourSA mağazalarından, Carrefoursa.com'dan veya CarrefourSA Online Market uygulamasından Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği, İstanbul Zihinsel Engelliler İçin Eğitim ve Dayanışma Vakfı, Kanserli Çocuklara Umut Vakfı, Kızılay, Türkiye Harp Malülü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği, Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı adına yapılan bağışlar, CarrefourSA tarafından kurumlara teslim ediliyor.