"Güvenimiz tam, Türkiye pazarından vazgeçmeyiz"

05 Temmuz 2018

HÜSNİYE GÜNGÖR

BERLİN - Avrupa’nın önde gelen semi treyler, kamyon ve treyler üreticisi Schmitz Cargobull AG, uluslararası bir basın toplantısıyla finansal sonuçlarını paylaştı ve IAA fuarında sergileyeceği yeni araçlarını tanıttı. Berlin’deki yeni üretim tesisinde gerçekleştirilen basın toplantısı sonrası DÜNYA Executive’e açıklamalarda bulunan Schmitz Cargobull CEO’su Andreas Schmitz Türkiye yatırımıyla ilgili bilgi de verdi. Schmitz, şirketin bir yılı daha kendi ciro rekorunu kırarak devirdiğini, 2017/2018 mali yılı için, yıllık treyler üretiminin 61 bin üniteyi aşmasını beklediklerini, 2.2 milyar euro civarında bir ciro öngördüklerini söyledi. Schmitz 2017 Ekim ayında Adapazarı’nda açtıkları 3 bin 400 treyler üretim kapasitesine sahip üretim tesisiyle ilgili de bilgi verdi.

Pazar payı hedefi yüzde 30

Schmitz Cargobull AG, 2016’da uzun soluklu dağıtım ortağı ENKA’dan ithalat haklarını çekerek doğrudan satış için Avrupa modeline dayalı Schmitz Cargobull Treyler Türkiye adlı iştirakini kurmuştu. Ekim 2017’deyse Adapazarı’nda yerel bir ortaktan kiralayarak 4 milyon euro yatırımla yüzde 100 Schmitz teknolojisiyle donattığı tesiste üretime başlamıştı. Ancak CEO Andreas Schmitz’in anlattığına göre asıl planlar bambaşkaydı.

Adapazarı’ndaki üretim tesisi, şirketin Avrupa ve Çin’deki onuncu üretim tesisi. Adapazarı’ndaki fabrikanın, Türkiye’deki kurumsal faaliyetlerin yeniden düzenlenmesine yönelik bir adım olduğuna dikkat çeken Schmitz, “Ancak, gerçek planlar daha büyüktü. 2016 yılında büyük bir satın alma ile pazara girmeye hazırlanıyorduk. Ancak tam imza öncesi gerçekleşen darbe girişimi nedeniyle yatırım ertelendi. Şirket olarak Türkiye pazarına olumlu bakışımızda bir değişiklik olmadı” şeklinde konuştu. Schmitz, dövizdeki dalgalanmalara rağmen Türkiye’deki yeni treyler pazarının 20 bin adedin üzerinde olduğu, bunun yaklaşık yarısının Schmitz Cargobull ürün yelpazesine girdiği bilgisini verdi. Schmitz Cargobull, Türkiye pazarından Avrupa ortalamasına eşdeğer yaklaşık yüzde 30 gibi bir pay almayı hedefliyor. Şirket Türkiye'den ihracatını da artırmayı planlıyor.

Schmitz’in verdiği bilgilere göre, Adapazarı’ndaki tesiste şu ana kadar 500'ün üzerinde perdeli ve frigorifik üretildi. Gündemde olan damper üretimini şimdilik ertelediklerini belirten Schmitz maliyetlerini azaltmak ve ürünü önce yerelleştirmek istediklerini söyledi. Schmitz “Bu, damperlerden vazgeçtiğimiz anlamına gelmiyor. Bu özelliğin mevcut ürünlerin üzerinde geliştirilebileceğini farkettik. Buraya odaklanacağız” şeklinde konuştu.

Türkiye'ye özel finasman çözümü

Schmitz Cargobull CEO’su Andreas Schmitz, Türkiye'deki müşterilerine özel bir finansman çözümü üzerinde çalıştıklarını söyledi.