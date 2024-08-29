GYO dönüşümünü tamamlayan Zeray'dan ilk genel kurul toplantısı

Sermaye Piyasaları Kurulu'ndan ve Ticaret Bakanlığı'ndan tescil onayını alan Zeray GYO, ilgili resmi onayların alınmasının ardından genel kurul toplantısını gerçekleştirerek GYO dönüşüm sürecini tamamladı. Zeray Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Zeray, firmanın GYO dönüşüm kararı gerekçelerini, gelişen süreçleri, yeni boyutta sürdürülecek faaliyet planlarını ve stratejik hedeflerini toplantıda anlattı.

Halka arz için SPK eş zamanlı başvuru tarihleri belirlendi

Toplantıda alınan kararla, Zeki Zeray, şirkette yönetim kurulu başkanı olarak kalmaya devam edecek. Şüheda Turoğlu, Asena Memişoğlu, Ergün Gültekin (bağımsız üye) ve Ahmet Yiğit (bağımsız üye) ise Zeray GYO'ya yönetim kurulu üyeleri olarak atandı.

Genel Kurul toplantısında yönetim kurulu üyeleri, Zeray GYO'nun halka arz süreci için Borsa İstanbul ve Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) eş zamanlı başvuru tarihlerini de belirledi.