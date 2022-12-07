Hafele, Hafele Concept’i dünyaya açacak

Häfele’nin önümüzdeki yıl 100. yılını kutlamaya hazırlandığına dikkat çeken Häfele Türkiye ve Bölge Ülkeler İcra Kurulu Başkanı Hilmi Uytun, “Türkiye’de geliştirdiğimiz Häfele Concept modeli sayesinde konutun satış sebebi olduk. Şu anda toplamda 31 bin konutta numune dairelerdeyiz. 2023’te bu sayının 100 bini aşacağını öngörüyoruz. Son iki yıldır üst üste büyüme rekoru kırdığımız Türkiye’de 2023’te tekrar çok hızlı büyümeye geçeceğiz. Häfele Concept, önümüzdeki yıl pazarı domine edecek” dedi.

350 metrekarelik stantla UNICERA’da ilgi gördü

Alanında dünyanın en büyük ikinci ihtisas fuarı olan UNICERA İstanbul- Seramik Banyo Mutfak Fuarı, Bu yıl 7 – 11 Kasım tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleşti. Yerli ve yabancı olmak üzere 100 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlayan fuara Häfele, bu yıl ilk kez katıldı. Yeni koleksiyonlarıyla büyük beğeni toplayan şirket, 5 gün boyunca yeni çözümlerini ziyaretçileriyle paylaştı. Fuara çok özel hazırlandıklarına dikkat çeken Hilmi Uytun, “350 metrekarelik standımızda hem yeni koleksiyonları hem de banyo ve mutfaklar için yeni ürün gruplarımızı sergiledik. Koleksiyonlarımız büyük ilgi gördü. Ürünlerde rengin fark yarattığına inanan bir firmayız. Dolayısıyla o renk etrafında bütün işleri, bütün mekanları sistemsel bir yaklaşımla çözüyoruz. Şu an 31 bin konutta varız. Bu fuarda da ilave 14 bin konut alma hedefimiz var” diye konuştu.

"Sektöre getirdiğimiz yeni standart ile evleri biz sattıyoruz"

Häfele’nin konutta önemli bir satış argümanı olduğunu vurgulayan Hilmi Uytun, “Sektöre getirdiğimiz yeni standartla konutun satış sebebi olduk. Konuttaki en büyük paydaşlarımız mimarlar ve müteahhitler. Onlara yaşam alanlarındaki insan deneyimini bütünleştiren bir iş fikri geliştirdik. Burada bir konuta sistemsel yaklaşıp renk ve stilleri bir araya getiriyoruz. Bugün markalı konutların neredeyse tamamında varız. Satışı destekleyen ve markaya güç katan bir konseptten bahsediyoruz. Müteahhitlerimiz ve üretici iş ortaklarımız ile bu fikrin dünyaya açılacağını öngörüyoruz” dedi.

Hilmi Uytun, fuarın ilgi odağı olan, tüm ihtiyaçlara çözüm olarak genişletilmiş koleksiyonlarıyla banyo ve mutfak ürün gruplarını şöyle anlattı:

"Mobilyanın dördüncü boyutu: Aydınlatma"

Yaşam alanlarında kullanıcı deneyimine odaklanan Häfele Concept banyo ve mutfaklarda kadın, erkek ve çocukların ihtiyaçlarına yönelik konforlu, estetik ve benzersiz çözümleri bir arada sunuyor: Aydınlatmalı ve özel düzenleme çözümlerinin bulunduğu çekmeceler; beyaz ışıktan sarı ışığa dönebilen ve hem işlev hem odak hem ambiyans ışığı sunabilen LED aydınlatmalı aynalar… Aydınlatmayı mobilyanın dördüncü boyutu olarak ifade eden Uytun, “Aydınlatmayı ihtiyaçlara göre farklı işlevlendiriyoruz: Çalışma ışığı, yemek yeme ışığı, yemek sonrası loş bir ışık var. Burada tüm süreci tek kumandayla yönetiyorsunuz” dedi.

Siyahın asaleti Berlin kolesiyonunda

Berlin koleksiyonunu en iddialı koleksiyonlarından biri olduğuna dikkat çeken Uytun, burada siyahın asaleti ve uyumuyla bir denge oluşturduklarını belirterek, “Bu koleksiyonda hakim renk siyah. Banyodan, ankastreye, ocaktan fırına, kapı kolundan, menteşesine kadar tüm detaylar uyum içerisinde. Siyahın ağırlığını bozmadan ahşap kullanımıyla da bir denge oluşturduk. Kurguladığımız ışık senaryolarıyla da müthiş bir ahenk sağladı. Bu durum da artık evlerde yeni bir standart oluşturdu” diye konuştu.

Evlerin çehresi Port koleksiyonuyla değişiyor

Kadınların satın alma kararında tüm seçenekleri göz önünde bulundurduğunu belirten Uytun, kadının erkekten farklı olarak tüm seçenekleri görmeden satın alma kararı vermediğine vurgu yaparak şunları kaydetti: “Biz de tüm bu seçenekleri ihtiyaç ve beklentilere özel olarak karşılamaya çalışıyoruz. Bu fuarda özel ve yeni sunduğumuz Porto koleksiyonumuz da bunlardan biri. Bu koleksiyonda hakim renk paslanmaz çelik ve gri.

Önemsediğimiz bir diğer nokta ise kullanılan her malzemenin organizasyonlarının ve aydınlatmasının olması. Bu kapsamda Porto koleksiyonumuz da kendi içinde uyumu yakalayan benzersiz koleksiyonlarımızdan biri.”

Büyük metropollerin çözümü Tokyo koleksiyonunda

Häfele Türkiye olarak müşteri beklentilerini sürekli olarak analiz ettiklerini, yeni koleksiyon ya da çözümlerini de bu doğrultuda şekillendirdiklerini ifade eden Uytun İstanbul gibi metropollerde metrekare fiyatlarının çok pahalı olduğuna dikkat çekerek sözlerine şöyle devam etti:

“Küçük metrekarede tam işlevsellik ise bizim uzmanlık alanımız. Metrekare küçülüyor ancak ihtiyaç küçülmüyor. Tokyo koleksiyonumuz ise tam da bu ihtiyaca yönelik.

Küçük alanlarda bambaşka bir uzmanlığımız var. Aynı metrekareyi birden fazla amaç için kullandırıyoruz. Burada da tüm detayların birbiriyle konuşuyor olması gerekli. Bunu daha geliştirme aşamasındayız. Önümüzdeki yıl yeni donanım ve aksesuarları içeren 4 yeni koleksiyon daha gelecek.”