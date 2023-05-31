Hafele yüzde 150 büyüyüp beyaz eşyaya girecek

Hamide HANGÜL

Kovid-19 sürecinde ev ve mutfakta daha çok vakit geçirmeye alışan tüketiciler, eğilip bükülmeden hareket edebileceği yenilikçi çözümleri tercih etmeye başladı.

Almanya merkezli ev ve ofis mobilya aksesuvarları tedarikçisi Hafele, küçük metrekareleri dahi daha işlevsel hale getirdiği, hatta tencere, tava, ütü masası gibi ürünleri alırken iki büklüm olmaktan kurtardığı “Hafele Concept” çözümleriyle talebi artırdı. Hafele Türkiye ve Bölge Ülkeler İcra Kurulu Başkanı Hilmi Uytun ev, mutfak ve banyoda kolaylık sağlayan söz konusu iş fikrine hem tüketiciler, hem iş ortaklarının büyük ilgi gösterdiğini söyledi

Evin satış fiyatının yüzde 1’iyle değer katıyoruz

Uytun, “Avrupa ve ABD’ye ihraç etmek isteyen iş ortaklarımız var. Bu, Türkiye’den çıkan bir iş fikri ve şimdi dünyada uygulanacak” diye konuştu. Bu yıl 100’üncü yılını kutlayan Hafele’nin küresel bir oyuncu olduğunu söyleyen Hilmi Uytun, genel kullanım ve özel ihtiyaçlara yönelik çözüm ürettiklerini, konutta yeni standartları yazmak için geliştirdikleri Hafele Concept markası ile konutta işlevselliği artırdıklarını vurguladı.

Uytun, işlevselliğin detaylarını şöyle açıkladı: “Her yaşta, her fizik koşulundaki kişilere, hamile ya da yaşlı birine de konfor sağlamak. Yukarıdaki bir şeyin aşağı inmesi, mutfakta açılıp katlanan yemek masası, tepsiliği işlevsellik, konfor olarak görüyoruz. Yani iki büklüm olmadan evde rahatlık sağlayan, hayata değen çözümler. Sonra çekmecelerin arkasında kalan donanım renklerini uyumlaştırdık.

O zaman algılanan bir değer olmaya başladı. Evin yüzde 1’i ile değer katıyoruz.” Geliştirdikleri çözüm ve ürün çeşitliliğine tüketicilerin büyük ilgi gösterdiğini ve talebin arttığını söyleyen Hilmi Uytun, “Bu sene Euro bazında yüzde 150 büyüyeceğiz görülüyor” dedi. Bu yıl Hafele Concept çözümlerine, Hafele 2.0’ı da ekleyeceklerini açıklayan Uytun, “Beyaz eşya ve vitrifiyeyi de ekliyoruz. Tüm banyolar ve lavabolarda varız. Bu yıl temmuz ayından itibaren artık beyaz eşyada da varız.

Çok fazla bayilik başvurusu var” açıklamasında bulundu. Tüketicilerde karar verici olanın kadın olduğuna işaret eden Uytun, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bütün dünyada karar verici olan kadın. Uyumlu, tertipli olmaya içgüdüsel olarak ilgisi var. Bütün evde sistemsel bütünlük olacak. Evin tamamında yanı renk, stil olacak. Kadın, alfa kullanıcı. Tüm dünyada konuta, dekorasyona karar veriyor. Kadının seçici olduğu dünya da büyümemizi arttırıyor.”

Grubun tedarikçi ülkesi Türkiye olacak

Aynı zamanda Hırdavat Sanayici ve İş Adamları Derneği (HISİAD) Dış İlişkiler Komitesi Başkanı da olan Hilmi Uytun, Türkiye’nin hırdavat üretiminde dünyada 5 ülkeden biri olduğunu söyledi. Himli Uytun, “Türkiye’de inanılmaz yatırımlar, artan bir ihracat var. Bir sonraki üretim üssü Türkiye. Benim inancım, Hafele Grubu olarak, Türkiye’den daha çok ürün tedarik edeceğiz. Grubun tedarikçi ülkesi olması için çalışıyoruz” dedi.

"Üretimde yeni Çin Türkiye olur"

Hilmi Uytun, Türkiye’nin bugün çok genç nüfusa sahip olduğuna işaret etti. Uytun, “Avrupa’da o kadar genç yok. Demografik yapısına ve yen Çin alternatifi olma gerçeğine baktığınızda, Türkiye bugün her şeyi üretiyor.

Oyuncak da halı da zeytin yağı da. Bunun dünya pazarlarına geçmesi biraz sürüyor ancak, önümüzdeki 50 yıl Türkiye sadece büyür” diye konuştu. Türkiye’de hırdavatın çok başarılı bir sektör olduğuna işaret eden Uytun, “İhracatı da artıyor. 2022 yılı ihracatı 11.8 milyar dolar. 14 bin 550 firma, 880 bin çalışana sahip. Sektörün, önümüzdeki 5 yılda tekstil, otomotiv, gibi önemli bir sektör olacağını düşünüyorum.

Sürdürülebilirliği ciddiye alan, hurdasına, firesine sahip çıkan bir sektör. Talaş tozunu çöpe atmaz, ekonomiye kazandırır” dedi. Orta gelirden premiuma kadar her segmentte hizmet verdiklerini söyleyen Hilmi Uytun, mutfak ve banyoda bölgelere göre renk tercihlerini şöyle açıkladı: “Gaziantep parlak pirinç rengini seviyor. Diyarbakır’da mutfaklar, İstanbul’dan daha büyük oluyor. İstanbul ise paslanmaz çelik, siyah tercih ediyor. İstanbul ilçelerinden Şişli ve Osmanbey antik bronz seviyor.”