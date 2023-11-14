Hafız Mustafa’dan Eskişehir’e Okul ve Kongre Merkezi Projesi

Hafız Mustafa, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında temelini attığı “Hacı Hatice Ongurlar Ortaokulu” ve Hacı Bahri Ongurlar Kongre Merkezi ve Kültür Sarayı projeleriyle Eskişehir’e iki önemli yapı kazandıracak. Bir buçuk asırdan uzun süredir faaliyetlerini sürdüren marka, gelecek nesillerin eğitim, sanat ve kültürel yönden katkıda bulunacak.

Her iki proje de deprem gerçeğine uygun inşa edilecek

Hafız Mustafa’nın sosyal sorumluluk misyonu kapsamında hayta geçirdiği projenin temel atma törenine; Hafız Mustafa Onursal Başkanı Avni Ongurlar, Yönetim Kurulu Başkanı Eren Ongurlar ile Yönetim Kurulu Üyesi Emre Ongurlar’ın yanı sıra, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Emniyet Genel Müdürü Vali Erol Ayyıldız, İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın ve protokol üyeleri de katılım sağladı. Proje kapsamında hayata geçirilecek 32 derslikli Hacı Hatice Ongurlar Ortaokulu, deprem gerçeği göz önünde bulundurularak yatay mimariye uygun 4 katlı şekilde inşa edilecek. En az 100 yıl ayakta kalması planlanan okul, aynı zamanda çevreci yapısı sayesinde kendi enerji ihtiyacını kendisi karşılayacak. İçerisinde sergi alanları, toplantı salonları ve atölyelerin yer alacağı kongre merkezi ise 600 kişilik etkinliklere ev sahipliği yaparak kentin kültürel ihtiyaçlarına karşılık verecek.

“Toplum gelişiminin arkasındaki güç eğitimdir”

Temel atma törenindeki konuşmasında hayata geçirdikleri projelerin geleceği aydınlatan birer meşale olacağına inandıklarını söyleyen Avni Ongurlar, “Rahmetli annemizin adını taşıyacak 32 derslikli Hacı Hatice Ongurlar Ortaokulu; bizler için bir okul olmaktan öte, eğitimli, kültürlü, yardımlaşmayı seven bireyler yetiştirmenin bir taahhüdüdür. Diğer taraftan, bir ülkenin ilerlemesi ve kalkınması, eğitimdeki başarısına bağlıdır. Toplumsal hayat hızla değişiyor, bilim ve teknoloji sürekli bir gelişim içerisinde. Dolayısıyla eğitimin önemi daha da artıyor. Okullar bizi empatiyi, saygıyı, eleştirel düşünmeyi ve doğruyu yanlıştan ayırma kapasitesini geliştirerek sorumlu vatandaşlar olarak şekillendirir. Karar verme becerilerimizi ve problem çözme yeteneklerimizi beslerler. Yaşam boyu eğitim ve öğretimin önemine inanıyoruz. Bu nedenle eğitime destek vermeye kararlıyız ve gelecekte daha fazla eğitim kurumu kurmayı umuyoruz” dedi.