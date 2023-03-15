Hager Group, 2022 yılı bilançosunu açıkladı! Hager Türkiye yüzde 15 büyüyecek

Enerji Dağıtım, Akıllı Bina ve Enerji Yönetimi alanında yenilikçi çözümler sunan Hager, 2022 yılını hedeflerini tutturmanın kararlığı ile devam ediyor. Yılın 4. çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını değerlendiren Hager Group Türkiye Genel Müdürü İlker İşgör, “Endüstrinin inovasyon liderlerinden biri olarak, globalde 12 bin çalışanımız var. Ürünlerimiz ve sistemlerimiz dünya üzerinde 24 farklı noktada üretiliyor ve yine dünya üzerinde 136'den fazla ülkede Hager markasına güvenen müşterilere iletiliyor.

Hager’in çözüm ve servis çeşitliliği, enerji dağıtımından kablo yönetimine, güvenlik sistemlerinden bina otomasyonuna kadar uzanıyor. Müşteriler ve alanında son derece uzman mühendisler ile sürekli fikir alışverişinde bulunarak proje çözümleri üretilmesi, Hager’in en temel çalışma prensibi. Türkiye operasyonlarında da bunun bir göstergesi olarak globalde 2021’de 2.6 milyar Euro olan ciromuzu 2022 yılında 2.8 milyar Euro’ya yükselttik. Yeni dönemde de yüzde 8 büyüyeceğimizi öngörüyoruz” dedi.

“2023 yılında Euro bazında yüzde 15 büyüme hedefliyoruz”

Hager Türkiye olarak Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan ve KKTC’ye ihracat yaptıklarını kaydeden İlker İşgör konuşmasına şöyle devam etti: “Hager Group Türkiye olarak satışlarımızın yüzde 25’ini ihracat faaliyetlerimiz oluşturuyor. 2022 yılında da ürün satışından çok mühendislik katkısı olan çözümlere odaklandık. Özellikle elektrik enerjisi maliyetleri günümüz dünyasında en yüksek işletme gideri olarak karşımıza çıkıyor. Bu gideri en aza indirmek ve verimden ödün vermemek için işletmelere bir takım yatırımlar yapılması gerekiyor. Hager olarak bu gereklilikten yola çıkarak enerji ölçüm cihazları üretimine imza attık. Yenilikçi ürünlerimizle konfor sunarken tasarruf ve estetiği de kullanıcılarla buluşturmayı hedefliyoruz. Hager Group Türkiye olarak global arenadaki enerji tasarrufuna uygun çözümlerimiz ile 2023 yılında Euro bazında yüzde 15 büyüme hedefliyoruz.”

"Yüksek enerji masraflarından kurtulmasına teşvik ediyoruz"

Hager’in en önemli amacının enerji verimliliği sağlayarak doğanın korunması ve uygun maliyette en kaliteli projelerin üretilmesi olduğuna dikkat çeken İlker İşgör “Teknolojinin gelişmesiyle birlikte hayatımıza her yıl yeni bir enerji tüketen kaynak giriyor. Bunlardan biri de elektrikli araçlar. Bu araçların şebekeye ekstra yük getirmeden sistemin sağlıklı bir şekilde kontrol edilmesi için altyapı oluşturmak istiyoruz. Şarj istasyonları yatırımlarının yanında yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen enerjinin sürekliliğini sağlamak adına enerji depolama alanında çözümler geliştiriyoruz. Böylece insanları sadece şebekeden gelen enerji ile yetinmesinin önüne geçip yenilenebilir enerjinin depolanmasını, araçların verimli şarj olmasını ve yüksek enerji masraflarından kurtulmasına teşvik ediyoruz. Aynı zamanda şebekedeki bütün tüketicilerin anlık ya da geçmiş verilerini enerji izleme yazılımları ile kullanıcılara sunarak konutların ve işletmelerin enerji verimliliği durumunu öğrenmesini, bununla ilgili nasıl bir tasarruf yapabileceğine dair önerileri sağlıyoruz’’ dedi.