Halka arz onayı alan Efor Çay Türk çayını dünyaya tanıtacak
SPK tarafından halka arz onayı alan Efor Çay, yarın talep toplamaya başlayacak. 3 gün sürecek talep toplama sonrası elde edilecek gelirin önemli bir kısmının yatırımlarda kullanılacağını söyleyen Efor Çay Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Akkuş, Türk çayını dünyaya tanıtmayı hedeflediklerini söyledi. Akkuş, soğuk çay ve kahve üretmeyi de planladıklarını belirtti.
Birol BOZKURT
Şirketlerin halka arzlara olan ilgisi sürüyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından halka arzı onaylanan son şirket Efor Çay oldu. 2005 yılında faaliyete başlayan Efor Çay, bugün Türkiye’nin en büyük çay üreticileri arasında yer alıyor. Türkiye’nin yıllık çay ihtiyacının yaklaşık yüzde 10’unu karşılayan şirketin halka arz sürecini ve şirketin gelecek dönem hedeflerini Efor Çay Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Akkuş ile konuştuk.
27 bin ton çay satışı ile ülke ekonomisine katkı sağladıklarını ifade eden İbrahim Akkuş, Türk çayını dünyaya tanıtmayı hedeflediklerini söyledi. Efor Çay’ın dökme, demlik, bardak poşet, bitki, meyve ve form çayı olmak üzere 55 farklı çeşit ürünü bulunuyor. Şirket bugün itibarıyla Trabzon ve Artvin-2 tesislerinde yaş çay işleme; Trabzon, Tuzla ve Artvin-1 tesislerinde paketleme olmak üzere 49 bin m2’lik dört tesisinde 60 bin ton yıllık üretim kapasitesine sahip.
Borsa İstanbul’da yarın talep toplamaya başlayacak olan Efor Çay Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Akkuş halka arzına ilişkin detayları DÜNYA’ya anlattı. Üretim kapasitelerini artırmayı, sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda yeşil enerji kullanmayı hedeflediklerini söyleyen İbrahim Akkuş, “Kurumsal, halka açık bir marka olarak büyümeye devam etmek istiyoruz. 2005 yılında paketleme tesisiyle başlayan çay yolcuğumuzda, bugün Türkiye’nin en büyük çay üreticilerinden biri ve İSO Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde yer alan markası haline geldik. Topraktan bardağa kadar tüm süreci sıkı bir şekilde takip ediyoruz.
Karadeniz’in aroması zengin bölgelerinden en kaliteli çay yapraklarını topluyor, toplama depolarından gıda güvenliğine uygun olarak Efor Çay fabrikalarına ulaştırıyoruz. Üretimden paketlemeye kadar tüm aşamaları titizlikle yürütüyor, 12 ay boyunca yüksek ürün kalitesinin sürekliliğini sağlıyoruz. Efor Çay olarak, her damak zevkine uygun, kaliteli ve yüzde yüz doğal ürünler sunuyoruz. Üretim kapasitemizi artırarak ve portföyümüze yenilikçi ürünler ekleyecek Ar-GE çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.
Gelirin önemli bir kısmı yatırımlara gidecek
Halka arz gelirlerinin önemli bir kısmını yatırımlar için kullanmayı planladıklarını anlatan Akkuş, “Bu kapsamda kiracısı bulunduğumuz üretim tesislerinden birini veya bir kaçını alma hedefiyle hareket edeceğiz. Ayrıca mevcut depolarımızın kapasitesini artırmak da planlarımız arasında yer alıyor. Öte yandan portföy yönetim şirketleri tarafından kurulmuş girişim sermayesi yatırım fonlarına (GSYF) yatırım yapmak planlarımız arasında yer alıyor. GSYF yatırımlarının yanı sıra halka açık olmayan gıda, perakende, bilişim, teknoloji, sağlık ve imalat alanında faaliyet gösteren, üretim ve hizmet odaklı şirketlere yatırım yapabiliriz. Halka arz gelirinin geri kalan kısmını ise şirketimizin finansal yapısını güçlendirmek için kullanmayı planlıyoruz” diye konuştu.
Tokat Erbaa’da 30 bin metrekare alanda 15 bin metrekare kapalı alana sahip yeni tesislerinin inşaat çalışmalarına başladıklarını ve belli bir seviyeye getirdiklerini ifade eden Akkuş, şunları söyledi:
“Yeni tesisimizde siyah çay ve bitki çaylarının yanı sıra soğuk çay ve kahve üretimine başlamayı hedefliyoruz. Ülkemize yeni bir kahve markası kazandırmak için pazarlama çalışmalarımızı da bir yandan sürdürüyoruz. Fabrikamızın çatısında güneş enerji santrali de hayata geçireceğiz. Böylece ihtiyacımız olan elektrik enerjisi ihtiyacını kendi ürettiğimiz enerjiden karşılayacağız. Yeni tesisimizle üretim gücümüzü artırırken, yaklaşık 200 yeni istihdamla birlikte bölgemizin kalkınmasına da katkıda bulunacağız.
Planlarımız arasında yenilenebilir enerji yatırımlarımız da bulunuyor. Malatya Arapgir’de 5 bin 806,35 kWp ve 4 bin 529,25 kwp olmak üzere toplam 10 bin 335,6 kWp kurulu güce sahip iki güneş enerji santrali projesi için başvurularımızı gerçekleştirdik. Santrallerimiz için çağrı mektupları ve proje onay yazıları alınmış tesis kurulumuna başlanmıştır. Her iki santralimizi de devreye aldığımızda tesislerimizin tüm enerji ihtiyacını yenilenebilir kaynaklardan karşılamayı hedefliyoruz.”
Şirketin toplam varlıkları 4,4 milyar TL'ye ulaştı
2023 yılında yaklaşık 6 milyar TL hasılat elde eden Efor Çay’ın bu yılın ilk çeyreğinde hasılatı ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7 artış göstererek 992 milyon TL’ye ulaştı. Yine aynı dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre brüt kârlılıkta yüzde 42 artış gerçekleşti. Şirketin toplam varlıkları; 2023 yılında 4,4 milyar TL’ye ulaşırken bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 34 oranında artış gösterdi. Şirketin ilk çeyrek itibarıyla toplam varlıkları 4,4 milyar TL düzeyinde bulunuyor.
Talep toplamaya başlayacak
Efor Çay, pay başına 14,50 TL sabit fiyatla 26-27-28 Haziran'da “EFORC” koduyla talep toplayacak. Halka arz, Halk Yatırım ve İntegral Yatırım konsorsiyum liderliğinde olacak. Halka arzda 90 milyon TL nominal değerli 90 milyon adet B grubu paylar satılacak olup bunun 63 milyon TL nominal değerli kısmı sermaye artırımı, 27 milyon TL nominal değerli kısmı ortak satışla yapılacak. 90 milyon nominal değerli payların satışında, yüzde 75’i yurt içi bireysel yatırımcıya, yüzde 25’i ise yurt içi kurumsal yatırımcıya tahsis edilecek. Halka arzın 1 milyar 305 milyon TL büyüklükte olması hedeflenirken, halka açıklık oranının ise yüzde 24,8 olarak gerçekleşmesi öngörülüyor.