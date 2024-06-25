Halka arz onayı alan Efor Çay Türk çayını dünyaya tanıtacak

Birol BOZKURT

Şirketlerin halka arzlara olan ilgisi sürüyor. Serma­ye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından halka arzı onaylanan son şirket Efor Çay oldu. 2005 yı­lında faaliyete başlayan Efor Çay, bugün Türkiye’nin en büyük çay üreticileri arasında yer alıyor. Türkiye’nin yıllık çay ihtiyacının yaklaşık yüzde 10’unu karşılayan şirketin halka arz sürecini ve şir­ketin gelecek dönem hedeflerini Efor Çay Yönetim Kurulu Başka­nı İbrahim Akkuş ile konuştuk.

27 bin ton çay satışı ile ülke ekono­misine katkı sağladıklarını ifade eden İbrahim Akkuş, Türk çayını dünyaya tanıtmayı hedefledikle­rini söyledi. Efor Çay’ın dökme, demlik, bardak poşet, bitki, mey­ve ve form çayı olmak üzere 55 farklı çeşit ürünü bulunuyor. Şir­ket bugün itibarıyla Trabzon ve Artvin-2 tesislerinde yaş çay iş­leme; Trabzon, Tuzla ve Artvin-1 tesislerinde paketleme olmak üzere 49 bin m2’lik dört tesisinde 60 bin ton yıllık üretim kapasite­sine sahip.

Borsa İstanbul’da yarın talep toplamaya başlayacak olan Efor Çay Yönetim Kurulu Başkanı İb­rahim Akkuş halka arzına ilişkin detayları DÜNYA’ya anlattı. Üre­tim kapasitelerini artırmayı, sür­dürülebilirlik hedefleri doğrultu­sunda yeşil enerji kullanmayı he­deflediklerini söyleyen İbrahim Akkuş, “Kurumsal, halka açık bir marka olarak büyümeye devam etmek istiyoruz. 2005 yılında pa­ketleme tesisiyle başlayan çay yol­cuğumuzda, bugün Türkiye’nin en büyük çay üreticilerinden biri ve İSO Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde yer alan markası haline geldik. Top­raktan bardağa kadar tüm süreci sıkı bir şekilde takip ediyoruz.

Ka­radeniz’in aroması zengin bölge­lerinden en kaliteli çay yaprakla­rını topluyor, toplama depoların­dan gıda güvenliğine uygun olarak Efor Çay fabrikalarına ulaştırıyo­ruz. Üretimden paketlemeye ka­dar tüm aşamaları titizlikle yürü­tüyor, 12 ay boyunca yüksek ürün kalitesinin sürekliliğini sağlıyo­ruz. Efor Çay olarak, her damak zevkine uygun, kaliteli ve yüz­de yüz doğal ürünler sunuyoruz. Üretim kapasitemizi artırarak ve portföyümüze yenilikçi ürünler ekleyecek Ar-GE çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

Gelirin önemli bir kısmı yatırımlara gidecek

Halka arz gelirlerinin önemli bir kısmını yatırımlar için kul­lanmayı planladıklarını anlatan Akkuş, “Bu kapsamda kiracısı bulunduğumuz üretim tesisle­rinden birini veya bir kaçını al­ma hedefiyle hareket edeceğiz. Ayrıca mevcut depolarımızın kapasitesini artırmak da plan­larımız arasında yer alıyor. Öte yandan portföy yönetim şirket­leri tarafından kurulmuş giri­şim sermayesi yatırım fonlarına (GSYF) yatırım yapmak planla­rımız arasında yer alıyor. GSYF yatırımlarının yanı sıra halka açık olmayan gıda, perakende, bi­lişim, teknoloji, sağlık ve imalat alanında faaliyet gösteren, üre­tim ve hizmet odaklı şirketlere yatırım yapabiliriz. Halka arz ge­lirinin geri kalan kısmını ise şir­ketimizin finansal yapısını güç­lendirmek için kullanmayı plan­lıyoruz” diye konuştu.

Tokat Erbaa’da 30 bin met­rekare alanda 15 bin metrekare kapalı alana sahip yeni tesisle­rinin inşaat çalışmalarına baş­ladıklarını ve belli bir seviyeye getirdiklerini ifade eden Akkuş, şunları söyledi:

“Yeni tesisimizde siyah çay ve bitki çaylarının yanı sıra soğuk çay ve kahve üretimine başlama­yı hedefliyoruz. Ülkemize yeni bir kahve markası kazandırmak için pazarlama çalışmalarımı­zı da bir yandan sürdürüyoruz. Fabrikamızın çatısında güneş enerji santrali de hayata geçire­ceğiz. Böylece ihtiyacımız olan elektrik enerjisi ihtiyacını ken­di ürettiğimiz enerjiden karşı­layacağız. Yeni tesisimizle üre­tim gücümüzü artırırken, yakla­şık 200 yeni istihdamla birlikte bölgemizin kalkınmasına da kat­kıda bulunacağız.

Planlarımız arasında yenilenebilir enerji ya­tırımlarımız da bulunuyor. Ma­latya Arapgir’de 5 bin 806,35 kWp ve 4 bin 529,25 kwp olmak üzere toplam 10 bin 335,6 kWp kurulu güce sahip iki güneş ener­ji santrali projesi için başvuru­larımızı gerçekleştirdik. Sant­rallerimiz için çağrı mektupla­rı ve proje onay yazıları alınmış tesis kurulumuna başlanmıştır. Her iki santralimizi de devreye aldığımızda tesislerimizin tüm enerji ihtiyacını yenilenebilir kaynaklardan karşılamayı he­defliyoruz.”

Şirketin toplam varlıkları 4,4 milyar TL'ye ulaştı

2023 yılında yaklaşık 6 milyar TL hasılat elde eden Efor Çay’ın bu yılın ilk çeyreğinde hasılatı ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7 artış göstererek 992 milyon TL’ye ulaştı. Yine aynı dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre brüt kârlılıkta yüzde 42 artış gerçekleşti. Şirketin toplam varlıkları; 2023 yılında 4,4 milyar TL’ye ulaşırken bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 34 oranında artış gösterdi. Şirketin ilk çeyrek itibarıyla toplam varlıkları 4,4 milyar TL düzeyinde bulunuyor.

Talep toplamaya başlayacak

Efor Çay, pay başına 14,50 TL sabit fiyatla 26-27-28 Haziran'da “EFORC” koduyla talep toplayacak. Halka arz, Halk Yatırım ve İntegral Yatırım konsorsiyum liderliğinde olacak. Halka arzda 90 milyon TL nominal değerli 90 milyon adet B grubu paylar satılacak olup bunun 63 milyon TL nominal değerli kısmı sermaye artırımı, 27 milyon TL nominal değerli kısmı ortak satışla yapılacak. 90 milyon nominal değerli payların satışında, yüzde 75’i yurt içi bireysel yatırımcıya, yüzde 25’i ise yurt içi kurumsal yatırımcıya tahsis edilecek. Halka arzın 1 milyar 305 milyon TL büyüklükte olması hedeflenirken, halka açıklık oranının ise yüzde 24,8 olarak gerçekleşmesi öngörülüyor.