Halka arzda talep toplayan IC Enterra Yenilenebilir Enerji'den 2026 hedefi

IC Enterra Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Taşkın Kızılok, halka arza ilişkin yaptığı değerlendirmesinde, IC Holding'in enerji sektöründeki 25 yıllık deneyimiyle faaliyet gösteren IC Enterra Yenilenebilir Enerji'nin halka arzında talep toplamanın 29 Mart'a kadar süreceğini belirtti.

IC Enterra Yenilenebilir Enerji olarak Türkiye'nin farklı bölgelerinde yer alan toplam 9 elektrik üretim santraliyle faaliyet gösterdiklerini dile getiren Kızılok, "Bu santrallerimizin tamamı hidrolik santrallerdir. Santrallerimizin toplam kurulu gücü 388 megavat olup, yıllık 1,2 milyar kilovatsaat civarında üretim yapmaktadırlar." dedi.

Kızılok, şirket olarak 25 yıllık deneyimi temsil ettiklerine dikkati çekerek, "IC Holding bünyesinde olan ilk enerji şirketimiz 1998'de kurulmuştu. IC Enterra ise bu yılın başında kurumsal yapılanma ve yeniden markalaşma stratejimiz çerçevesinde oluşturduğumuz bir şirket. Ancak şirketimizin geçmişi 25 yıllık deneyimlerin üzerine kurulu şekilde ilerlemektedir." ifadelerini kullandı.

Enterra isminin de enerjinin "en"i ve Latincede "terra" kelimesinin birleşiminden oluştuğunu aktaran Kızılok, "O yüzden şirketimizin logosunda da dört elementi kullandık. Önümüzdeki dönemde de hidroelektrik santral yatırımlarımızı güneş ve rüzgar enerjisi yatırımlarımızla desteklemeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

'Uzun yıllar düşünüyorduk'

Şirketin halka arzının da uzun yıllardır düşünüldüğünü ve doğru zamanın beklendiğini aktaran Kızılok, şöyle devam etti:

"Hidroelektrik santrallerimizin yapılanma süreçleri, bu santrallerimizin işletmeye alınmaları, boşluklarını azaltmaları, operasyonların yerine oturması ve yeni yatırım iştahının oluşması gibi çeşitli unsurları dikkate aldığımızda en uygun dönemin bu ara olduğuna karar verildi. Bu çerçevede de halka arz hazırlıklarımıza yaklaşık 6-7 ay önce başlamış olduk. Bugün itibarıyla de artık halka arz sürecinin içerisindeyiz. Talep toplama tarihlerimiz 27-28-29 Mart olarak belirlenmiş durumda. Bundan sonrasında da halka arz sonuçlarını başarılı bir şekilde göreceğimize inanıyoruz."

Kızılok, halka arz gelirlerini tamamen büyüme amaçlı kullanmayı planladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Şirketimizin güçlü finansal yapısı sayesinde halka arzdan elde edeceğimiz gelirleri yeni yatırımlarımız için ilave bir ivme gücü olarak görüyoruz ve yatırımlarımızı arttırarak sürdürmeyi hedefliyoruz. Elde edeceğimiz halka arz gelirleriyle halihazırda yapımına devam etmekte olduğumuz 136 MWm (mekanik kurulu güç) Hatay'ın Erzin ilçesindeki güneş enerjisi santralimizin tamamlanması, 61 MWm (mekanik kurulu güç) Bağıştaş hibrit güneş enerjisi santrali projemizin yapılması ve 485 megavatlık depolamalı rüzgar ve güneş enerjisi proje geliştirme çalışmalarının tamamlanması gibi hedeflerimiz bulunmaktadır. 2026'ya kadar 1200 megavatlık kurulu güç potansiyeline sahip olmayı hedefliyoruz."

Yatırımcıları kendileriyle birlikte sürdürülebilir bir geleceğe ortak olmaya çağırdıklarına işaret eden Kızılok, sözlerini, "Halka arzdan elde edeceğimiz gelirlerle, şirketimizi büyütmeyi hedefliyoruz. Biz sadece 388 megavat hidroelektrik santral portföyünü değil, büyüme hikayemizi de halka arz ediyoruz. O yüzden yatırımcılarımızı bizimle birlikte sürdürülebilir bir büyümeye ortak olmaya davet ediyoruz." diye tamamladı.