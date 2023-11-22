Halkbank, başarılı kadın girişimcileri ödüllendirdi

85 yıldır milli ekonomiye katkı sunan Halkbank’ın, kadın girişimcileri desteklemek amacıyla başlattığı ve geleneksel hale getirdiği, Üreten Kadınlar Yarışması’nda ödüller Hilton İstanbul Bomonti Otel’de gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın video mesaj ile yer aldığı tören İstanbul Valisi Davut Gül’ün katılımı ile gerçekleştirildi.

Türk Bankacılık sektöründe, kadın girişimcilere kullandırılan kredi bakiyesinin yüzde 48’i Halkbank’tan

Beş yüz davetlinin katıldığı törende dereceye giren girişimcilere ödüllerini veren Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, “Kadınların girişimcilik ekosisteminde daha fazla yer alması ve finansal kaynaklara kolayca ulaşabilmeleri için Türkiye’nin üreten kadınlarına sağladığımız stratejik desteklerle yatırım, üretim, istihdam ve ihracat ortamının gelişmesine katkı sunuyoruz. Bu kutlu coğrafyaya girişimcilik ruhuyla, azimle ve özveriyle değer katan Türkiye’nin Üreten Kadınları; kadın girişimcilik ekosisteminin sadece bir parçası olmayıp, aynı zamanda gerçekleşen hayallerin de mimarlarıdır” diye konuştu.

“Üreten Kadının Bankası” olma vizyonuyla çalıştıklarını kaydeden Arslan, “Kadın girişimcileri bankamızın en kıymetli iş ortakları olarak görüyoruz. Türkiye’nin üreten kadınlarına destek olmak, ülkemize yeni girişimciler kazandırmak için çıktığımız yolda Türk Bankacılık sektöründe kadın girişimcilere kullandırılan kredi bakiyesinin yüzde 48’ini Halkbank olarak tek başımıza üstlendik. Bugüne kadar 208 bin kadın girişimciye 51 milyar TL finansal kaynak sunarak üretim ve istihdam sağlayan kadın girişimcilerin başarı hikâyelerine ortak olduk” dedi.

İstihdama güçlü katkı

Halkbank’ın sosyal fayda odaklı finansman yaklaşımı ile girişimcilik ekosistemine yeni bir boyut kazandırdığını ifade eden Osman Arslan, “Kadınlarımızla el ele vererek Türkiye’nin istihdam hamlesine güçlü katkı sağladık. Ülkemizin 7 bölgesinde ve Kıbrıs’ta düzenlediğimiz ‘Üreten Kadınlar Buluşmaları’ ile kadın kooperatiflerinin ve kadın girişimcilerin bölgesel kalkınmada öncü rol üstlenmelerine ve kadın istihdamının artmasına vesile olduk. Ülkemizde kadınların istihdamdaki payı % 32 iken; kadın girişimci müşterilerimizin çalışanlarının %58’inin kadın olması girişimcilik ekosistemine verdiğimiz desteğin kadın istihdamına da pozitif yansıdığının göstergesidir” diye konuştu.

“İhracatta Kadın İzi”

Yeni nesil e-ticaret platformlarının sağladığı avantajların ihracatta yeni ufuklar açtığını ifade eden Arslan, Kadın Kooperatiflerinin e-ticaret platformlarında daha fazla yer almalarını sağlamak üzere “İhracatta Kadın İzi” projesini hayata geçirdiklerini, bu kapsamda 100 kadın kooperatifine e-ticaret eğitimi, mentorluk ve uluslararası pazar yerlerine entegrasyon desteği verdiklerini belirtti. “Küresel ticaretin önemli bir parçası olan e-ihracat, artık kadın girişimcilerin de rekabette etkin bir şekilde yer aldığı bir alan haline geldi” diyen Osman Arslan, destek verdikleri kooperatiflerin ilk ihracatlarını gerçekleştirmelerine vesile oldukları için mutluluk duyduklarını söyledi.

“Markalaşmaya da önem veriyoruz”

Hayatın her alanında kadınların güçlenmesini destekleyen bir Banka olarak daha fazla sorumluluk üstlenme konusunda kararlı olduklarını da vurgulayan Osman Arslan, “Bir güzel haberi daha sizlerle paylaşmak istiyorum. 2024 yılında Üreten Kadınlar Akademisi ile ülkemizin 7 bölgesinde kadınlarımıza şirket kurma ve markalaşma yolculuklarında doğru adımları atabilmeleri için çeşitli eğitimler vereceğiz. Markalaşmanın önemi, şirket yönetimi ve e-ticaret gibi konularda alanlarında uzman iş insanları ile eğitim, sohbet ve paneller düzenleyerek kadın girişimcilerimize katkı sağlayacağız” diye konuştu

Kategoriler ve ödüller

Türkiye’nin yetiştirdiği büyük entelektüellerden biri olan yazar Alev Alatlı’nın Fatma Aliye Topuz Özel Ödülü’nün sahibi olduğu Üreten Kadınlar Yarışması’nda; 'KOBİ Üretici Kadın Girişimci', ‘Mikro Üretici Kadın Girişimci', , 'Kadın Kooperatifleri' ve 'Sıfır Atık' kategorilerinde çeşitli nakdi ödüller sahiplerini buldu. Nakdi ödüllere ek olarak, yarışmada ilk 3'e girenlere Proje Kredi Paketi, Yaşam Boyu Bankacılık Hizmet Paketi, E-Ticaret Entegrasyonu Paketi ve E-İhracat Paketleri de ödül olarak verildi.

A. KOBİ Üretici Kadın Girişimci Kategorisi

Birincilik Ödülü: Era Grup Alüminyum San. ve Tic. Ltd. Şti./Bursa

İkincilik Ödülü: Güzide Özel Bakım Merkezi Hay. Tic. San./Erzurum

Üçüncülük Ödülü: Mege Filtre ve Müh. San. Tic. A.Ş./İzmir

B. Mikro Üretici Kadın Girişimci Kategorisi

Birincilik Ödülü: Lupa Nut Makina Mühendislik San. ve Tic. Ltd. Şti./Denizli

İkincilik Ödülü: Dear Deer Love/Ankara

Üçüncülük Ödülü: İdea Tente Giyotin Cam Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti./Antalya

C. Kadın Kooperatifi Kategorisi

Birincilik Ödülü: Ayaş Akkaya Tarımsal Kalkınma Kooperatifi/Ankara

İkincilik Ödülü: Lavanta Kokulu Köy Kadın Girişimi İşletme Kooperatifi/Isparta

Üçüncülük Ödülü: Ekodoku Sürdürülebilir Yaşam, Sanat, Bilim, Teknoloji Kooperatifi/Ankara

D. Sıfır Atık Kategorisi

Birincilik Ödülü: Anadolive Gıda ve Sanayi Tic. Ltd. Şti./İzmir