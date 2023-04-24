Halkbank çocuk bankacılığını hayata geçiriyor

Hayata geçirdiği yeniliklerle geleceğin bankacılığına yönelik yatırımlarını sürdüren Halkbank, yeni mobil uygulamasıyla 18 yaş altı müşterileri için bir ilke imza atıyor. Halkbank’ın dijital bankacılık alanındaki en yeni uygulamalarından olan Çocuk Bankacılığı ile çocuklar ve 18 yaş altı gençler bankacılık hizmetleriyle tanışıyor.

Halkbank Çocuk Bankacılığı Uygulaması, 2 adet tema ve içerik yönetimi ile hizmet sunuyor. 0-9 yaş ve 10- 18 yaş olarak temalandırılan uygulamanın eğitici içerikler ve oyunları da çocuk ve gençlerin yaş gruplarına hitap edecek yapıda dizayn edildi.

Uygulama içerisinde ilk fazda Halkbank Şubelerinden edinilen kumbara hesabı üzerinden birikimler ve hesap hareketleri izlenerek finansal farkındalığın geliştirilmesi sağlanıyor. Eğitici içerikler ile kişisel gelişim destekleniyor. Çocuklar ve gençler karekod paylaşarak büyüklerinden dijital ortamda harçlık isteyebiliyor.

Gençlerin finansal okuryazarlığını arttırmayı hedefliyor

İlerleyen dönemlerde ise; geleneksel kültürümüzün dijital ile entegre edildiği, yaş grubuna özel oyunlar, finansal okur yazarlığı arttırıcı eğitimler ile aile içi etkileşimin artmasına yönelik eğlenceli etkinlikler ile çocuklar ve gençlerin gelişimlerinin desteklenmesi hedefleniyor.

Yeni nesil bankacılık alanında yatırımlarını sürdüreceklerini ifade eden Halkbank Bireysel ve Dijital Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Altan Taşkıran; “Ülkemizin nüfus dinamiklerini göz önünde bulundurduğumuzda 18 yaş altındaki bireylerin finansal okuryazarlık becerileri edinmeleri ve birikim kültürüne sahip olmaları çok önemli. 18 yaş altındaki nüfusumuz ve ebeveynler bu bilinçle yetiştiğinde ülkemizin ekonomisine katkılarının daha güçlü olacağına inanıyorum. Bu açıdan çocuklarla işin başlangıcında bağ kurmak hem yetişkinlik dönemlerinde ekonomik hayata katılımları hem de Halkbank’la ilişkileri açısından çok kıymetli” diye konuştu.

Uygulamayı hazırlarken her aşamada titizlikle çalıştıklarını vurgulayan Altan Taşkıran, ciddi bir emeğin ve yatırımın olduğu Çocuk Bankacılığı uygulamasından Halkbank müşterisi olan herkesin yararlanabileceğini ifade ederek, ebeveynleri çocukları ile birlikte Halkbank şubelerine davet etti. Ebeveynlerin gönül rahatlığıyla çocuklara yönelik hesaplarını oluşturup aldıkları dijital parola ile Çocuk Bankacılığı uygulamasına giriş yapabileceklerini belirterek sözlerini devam ettiren Taşkıran şunları söyledi:

“Çocukların kendine özgü beklentileri, iletişim tarzları ve tutumları var. Mobil uygulamamızı hayata geçirirken bu davranış kodlarını ve pedagojik hassasiyetleri göz önünde bulundurarak kullanıcıların yaş aralıklarına göre içerik ve tasarımlarda farklılaşmaya gittik.

0-9 yaş arası çocuklarda bilgilendirici, eğitici yönü ağır basan temel içeriklere odaklanılırken, 10-18 yaş arası kullanıcılarda yaş dönemine uygun içeriklere yer verildi. Sürdürülebilirliği işinin merkezine alan bir Banka olarak uygulamanın yeni versiyonlarında içeriklerle ve oyunlarla doğayı koruma bilincini de öne çıkartacağız.”