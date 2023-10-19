Halkbank, üreten girişimci kadınların hayallerini destekliyor

Yarışmada, “Yılın Üreten Kadın Girişimcisi, Teknoloji Tabanlı Kadın Girişimci, Kadın Kooperatifi, Sıfır Atık ve Yükselen Yıldız” kategorilerinde nakdi ödüller verilecek. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, hikâyeleri ve iş fikirleriyle ilham kaynağı olan kadın girişimcileri, ödüllendirilmelerinin büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu söyledi.

2021 yılından bugüne “Üreten Kadınlar Destek Paketi” ile 205 bin kadın girişimciye ve kadın kooperatifine toplam 49 milyar TL finansman sağladıklarını belirten Osman Arslan, “Girişimcilik kültürünün ülkemizde kökleşmesi için kadınlarımızı her alanda destekliyoruz. Üreten kadınlarımızın hayallerini gerçekleştirmelerine vesile oluyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yaşını kutlamanın gururunu yaşarken; yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde ülkemize katkı sunma kararlılığımız her geçen gün daha da artmaktadır” dedi.

5 ayrı kategoride ödül verilecek

Yarışmaya başvurular, 17 Ekim – 15 Aralık 2023 tarihleri arasında bankanın resmî web sitesi www.halkbank. com.tr üzerinden başvuru formunun doldurulup kaydedilmesi ile gerçekleştirilebilecek. “Yılın Üreten Kadın Girişimcisi, Teknoloji Tabanlı Kadın Girişimci, Kadın Kooperatifi, Sıfır Atık ve Yükselen Yıldız” olmak üzere 5 ayrı kategoride birincilere nakdi ödüller verilecek. Kadın üreticileri desteklemek üzere nakdi ödüllerin yanı sıra; Bankacılık Hizmet Paketi de takdim edilecek