“Halkbank Üreten Kadınlar Değişken Fon” halka arz ediliyor

Fon toplam değerinin en az yüzde 80'i, kadınların istihdam ve yönetimde söz sahibi olmalarını destekleyen ve hisse senetleri BİST 100’de işlem gören şirketlerin ihraç ettiği yerli borçlanma araçları, yerli kira sertifikaları ve ortaklık paylarından oluşuyor.

Fon kapsamında yatırım yapılacak şirketler; “Liderlik ve İş Gücünde Cinsiyet Dengesi”, “Çalışma Koşulları ve İş Yaşam Dengesi”, “Eşitlik Politikaları” ve “Bağlılık” ana başlıkları altında belirlenen kriterler göz önüne alınarak, İstanbul Üniversitesi danışmanlığında oluşturulan “Halkbank Üreten Kadınlar Şirketleri” havuzuna dahil olan şirketler arasından seçiliyor. Söz konusu şirketlerin ayrıca, yönetim kurulunda en az bir kadın üye bulundurma veya yönetiminde karar verici pozisyonda kadın yönetici bulundurma kriterlerinden birini de sağlaması gerekiyor.

Halkbank Üreten Kadınlar Değişken Fon, Halkbank İnternet Şubesi üzerindeki Yatırım menüsünde bulunan TEFAS Fon İşlemleri altındaki Fon Alış Emri Giriş menüsünden veya Halkbank şubelerinden, ayrıca TEFAS üzerinden diğer banka ve aracı kurumlardan da alınabiliyor.

Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşabilmek için kadınların iş gücüne tam ve eşit katılımlarının yanı sıra yönetim ve karar alma süreçlerindeki varlıklarının da artmasının önemine işaret eden Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, “Üreten Kadının Bankası olarak, kadın girişimcilere ve kadın kooperatiflerine özel finansal ürün ve çözümlerimizle ülkemizin her noktasına ulaşmak için çalışmaktayız. Bu noktada Halkbank Üreten Kadınlar Değişken Fon, eşitlik politikalarının liderlik alanında da desteklenmesi açısından kritik öneme sahip. Halkbank Üreten Kadınlar Değişken Fon’un halka arzından heyecan duyuyor ve yatırımcıları iş hayatında kadınlara düzenli olarak eşit haklar sağlayan ve fırsat eşitliğini destekleyen şirketlere yatırım yapma imkânı sunan bu fonu değerlendirmeye çağırıyoruz” dedi.