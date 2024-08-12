Halkbank'tan ikinci çeyrekte 3,4 milyar TL net kâr

Halkbank ikinci çeyrekte 3,4 milyar lira net dönem kârı elde etti. Bankadan yapılan açıklamaya göre Halkbank, 86. yılının ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını duyurdu. Banka, aktif büyüklüğünü yüzde 18,9 artırarak 2,6 trilyon liraya yükseltti, nakdi kredilerini de yüzde 7,6 çoğaltarak 1,4 trilyon liraya çıkardı.

Bankanın toplam kredileri yüzde 11 artarak 2,1 trilyon liraya ulaştı. Bankanın mevduatı, yüzde 15,4 artışla 2,2 trilyon liraya, öz kaynakları da yüzde 6 artış göstererek 136 milyar liraya çıktı.

2021 yılından bu yana girişimcilik ekosistemini ihtiyaca yönelik ürünlerle destekleyen Halkbank, bugüne kadar 228 bin kadın girişimciye 68 milyar lira, her yaştan ve eğitim düzeyinden 164 bin girişimciye de 26 milyar lira destek sağladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, değer odaklı finansman modelleriyle müşteri portföyünü büyütmeyi sürdürdüklerini belirterek, yılın ilk yarısında 1,2 trilyon liraya ulaşan ticari nitelikli kredilerinin yüzde 55'ini Türkiye ekonomisinin itici gücü KOBİ'lere tahsis ettiklerini bildirdi.

Yılın ilk yarısında KOBİ kredilerinde yüzde 7,2 büyüyerek sektörde KOBİ kredileri pazar payındaki liderliklerini sürdürdüklerini kaydeden Arslan, "İkinci çeyrekte KOBİ kredilerinin bireysel krediler hariç nakdi krediler bakiyesi içindeki payını yüzde 55'e taşıdık. Esnaf ve sanatkarın ekonomik gücünü artıran yenilikçi finansal çözümler ve kredi destekleriyle ülkemizin üretkenliğine ve ticari hayatına değer katan öncü banka olarak, esnaf kredi kullandırım tutarımızı bu yılın ilk yarısında 61 milyar liraya ulaştırdık." ifadelerini kullandı.

Arslan, KOBİ’lerin Türkiye ekonomisi için kritik rolünün bulunduğuna işaret ederek, amaçlarının KOBİ'lerin, girişimcilerin, esnaf ve sanatkarların ekonomik gücünü artırarak ülkenin üretkenliğine ve ticari hayatına değer katmak olduğunu vurguladı.

"Yılın ilk yarısında büyüme ve istikrar yönünde önemli adımlar"

Yeni dönemde kadın girişimcilerin ihracata katılımını daha güçlü destekleyeceklerini belirten Arslan, "Özellikle kadın girişimcilerin rekabet gücünü artırmak ve ihracat ailesine yeni firmalar kazandırmak için İhracatı Geliştirme AŞ (İGE) işbirliği ile İGE İhracatta Kadını Destekleme Kredisi'ni hayata geçirdik. Bu kredi ile kredibilitesi olan fakat teminat yetersizliği nedeniyle finansmana erişmekte zorlanan ihracatçı kadın girişimcilere finansman imkanı sağlıyoruz." bilgisini paylaştı.

Arslan, ihracatçı kadın girişimcileri desteklemek adına İhracatta Kadın İzi Projesi'ni de başlattıklarını, projeyle kadın kooperatiflerine e-ticaret eğitimi, mentörlük ve uluslararası pazar yerlerine entegrasyon desteği vermeyi hedeflediklerini kaydetti.

Türkiye'de toplumsal cinsiyet odaklı yatırım yaklaşımının gelişimine katkı sağlamak hedefiyle yeni bir fon oluşturduklarına dikkati çeken Arslan, "Bu kapsamda yatırımcılara cinsiyet eşitliğini ve kadınların güçlenmesini önceliklendiren şirketlere yatırım yapma fırsatı sunmak amacıyla, Halkbank Üreten Kadınlar Değişken Fon'unu halka arz ettik. Önümüzdeki dönemde kadın girişimcilerimizi, kişisel gelişim ve eğitim ihtiyaçlarından ilgili iş kollarında güncel bilgiye ulaşmalarına kadar birçok alanda desteklemeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Orta Vadeli Program ve 12. Kalkınma Planı'nın değişen koşullara hızlı refleks vererek Türkiye'nin krizlere karşı dayanıklılığını artırdığını ifade eden Arslan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Mali disipline, yapısal dönüşüme ve dezenflasyona odaklanan ekonomi politikalarının sonuçlarını almaya başladığımızı gururla söyleyebiliriz. Son dönemde uluslararası derecelendirme kuruluşlarının kredi notumuzu yükseltmesi ve Kredi Risk Primi CDS'in son 4 yılın en düşük seviyesine gerilemesi ile birlikte uluslararası yatırımcıların ülkemize yönelik güveninin arttığı görülmektedir. Bu gelişmeler, ülkemiz ekonomisinin 2024 yılının ilk yarısında büyüme ve istikrar yönünde önemli adımlar attığının, Orta Vadeli Program’ın ve 12. Kalkınma Planı’nın başarılı bir şekilde uygulanmakta olduğunun kanıtıdır."