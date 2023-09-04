Halkbank'tan okula dönüş kampanyası

TEVFİK ŞAHİN

Avantajlı ürün ve hizmetleriyle hayatı kolaylaştıran Paraf, güzellikler dünyasıyla yeni eğitim-öğretim yılında da ailelerin ve öğrencilerin yanında. Halkbank, Eylül ayı boyunca giyimden kırtasiyeye, oyuncaktan elektroniğe kadar eğitim alışverişlerinde kullanılabilecek avantajlı Paraf Okula Dönüş Kampanyası’nı başlattı.

Okul ihtiyaçlarına özel fırsatlar sunan kampanya kapsamında Paraf ve Parafly kart sahipleri, ilgili sektörlerden yapılacak 500 TL ve üzeri ilk alışverişten sonraki her 500 TL ve üzeri harcamaya 20, toplamda 200 TL ParafPara kazanacak. Eylül ayı boyunca sürecek kampanya kapsamında kazanılan ParafPara’lar 14 Kasım’a kadar kullanılabilecek.

Aynı gün aynı iş yerinden yapılacak harcamaların ilkinin dahil edildiği kampanyaya katılmak için harcama yapmadan önce Paraf Mobil’den “Hemen Katıl” butonunun tıklanması ya da ÖDÜL yazıp 3404’e SMS gönderilmesi gerekiyor.

Kampanyaya Paraf ve Parafly kartlar dahil olup, Parafree, Business kartlar, Halkcardlar, ParafPara kullanarak yapılan işlemler ile iptal ve iadeler dahil edilmeyecek.