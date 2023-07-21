Harçlığı yetmedi 60 milyon TL ciroya göz koydu

Mehtap HALICI

Türkiye’de kendi markası ve tasarımlarıyla mayo ve bikini sektöründe faaliyet gösteren Louren, orta halli Tokatlı bir ailenin oğlu olan Çağlar Solmaz tarafından 4 yıl önce İstanbul’da kuruldu.

16 yaşındayken babasından para almayı bırakarak okul yıllarında ticaret hayatına başlayan Çağlar Solmaz, “Babam haftalık 5 lira para verirdi. Bu her güne 1 lira harcamanız demek. O parayla bir ekmek arası ve bir de meyve suyu alabilirdim. Ancak hayatım boyunca o 1 lirayla hiç yetinmedim. Yeri geldi demir-çelik doğrama dükkanında çıraklık yaptım. Kafe işlettim.

Bir dönem şoförlük yaptım. 24 saat hiç uyumadan çalıştığım günler oldu. Hocam ‘Yokuşta akmayan ter, inişte gözyaşı olur’ demişti. Yani bu noktaya öyle kolay gelmedim” dedi. Çocukluğundan bu yana çok büyük hedefleri ve hayalleri olduğunu anlatan Louren Yönetim Kurulu Başkanı Çağlar Solmaz, “Biz yokuşta terimizi akıttık, inişte gözyaşı dökmüyoruz” diye konuştu.

Merkezi İstanbul Ataşehir’de olan ve yıllık 100 bin âdetin üzerinde üretime sahip markanın kadın ve erkek iç giyim, ev ve uyku giyim, çocuk mayo, bikini, deniz şortu, çorap ürünleri ile plaj ve ev giyim modasına yönelik birçok ürün sunduğunu ifade eden Solmaz, “Bu yıl 2023 yaz sezonu özelinde 60 milyon TL ciro hedefimiz var. Geçen sene 10 milyon TL olarak gerçekleşmişti. Bu yıl yüzde 600 büyüme planlıyoruz” dedi.

12 ülkeye ihracat yapılıyor

İç pazarın yanı sıra ihracatta da hedeflerinin yüksek olduğunu vurgulayan Solmaz, sözlerine şöyle devam etti: “Satışlarımızın yüzde 20’si ihracat. Londra’da 6 ay önce merkezimiz resmi olarak açıldı. Şu anda 12 ülkeye ihracatımız var. ABD, İtalya, İngiltere, Romanya, Azerbaycan Rusya, Mısır, Katar, Atina, Kazakistan gibi noktalara satışımız var. Bu yıl ise yeni pazar olarak Orta Doğu ülkelerine ihracat hedefliyoruz. İhracatta da iç pazarda olduğu gibi hedefimiz her zaman yüksek.

Türkiye genelinde franchise modelle 15 tabela mağazaları olduğunu aktaran Solmaz, markanın Tunceli, Sivas, Samsun, Trabzon, Diyarbakır’a kadar 300’e yakın yerde satış noktaları bulunduğunu söyledi. Solmaz, “Kendi mağazalarımızı ise 2024-2025 yıllarında açacağız. İlk çıkış noktamız da Viaport olacak” dedi.

“Bankacılar, ‘sizin arkanızda kim var’ diye soruyor”

Solmazlar Şirketler Grubu olarak demirçelik fabrikaları da bulunduğunu aktaran Çağlar Solmaz, “Stadyumlar, alışveriş merkezleri, köprüler, viyadükler yapan bir firmayız. Şirketi, 2011-2012 yıllarında kurdum. Bugün 38 yaşındayım, sıfırdan işimi kurdum. Bankacılar ‘Sizin arkanızda kim var’ diye soruyor. Arkamda kimse yok. Sadece çok çalıştım” diye konuştu.

“Calzedonia gibi olacağım”

Bir markada en önemli şeyin sabır olduğuna işaret eden Çağlar Solmaz, “Müşteri bir ürünümüzü aldığında ‘bu benim için yapılmış’ diyebiliyor. Markanın vizyonundan, kalitesinden ve stratejisinden farklı bir adım atmıyorum. Bugün Pierre Cardin ve Dagi’yle yarışıyorsam, 3 yıl sonra da Calzedonia ile yarışabilirim. Bu sektörde Calzedonia gibi olacağız” dedi.