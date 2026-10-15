Hareket, yeni yapılanmasıyla küresel faaliyetlerini büyütüyor

Görev değişikliğini değerlendiren Altunkum, uluslara­rası operasyonların büyütülmesiy­le Hareket’in üç kıtada 33’ü aşkın ülkede hizmet veren, 1.000’in üze­rinde çalışanı bulunan bir yapıya ulaştığını belirtti. Altunkum, yeni dönemde şirketin global büyüme­sini sürdürmeyi ve faaliyet göster­dikleri alanlarda dünyanın en çok tercih edilen şirketlerinden biri ol­mayı hedeflediklerini ifade etti.

2023’ten bu yana yaklaşık 175 milyon dolarlık yatırım gerçekleş­tiren Hareket, ekipman filosunu ve operasyonel kapasitesini güçlen­dirdi. Şirket, 2026 itibarıyla dün­yanın önde gelen vinç şirketlerinin sıralandığı IC100 listesinde 25’in­ci, ağır nakliye şirketlerinin yer al­dığı IC T50 listesinde ise 14’üncü sırada bulunuyor. Her iki listede de Türkiye’de ilk sırada yer alan Hareket, Avrupa’da vinç şirket­leri arasında altıncı, ağır nakliye şirketleri arasında dördüncü sıra­da konumlanıyor. Şirket, 2030’da 300 milyon dolar ciroya ulaşma­yı hedefliyor. Bu doğrultuda Or­ta Doğu, Afrika ve Orta Asya’daki operasyonlarını güçlendirmeyi, Avrupa’daki faaliyetlerini yaygın­laştırmayı ve Offshore & Marine hizmetlerini büyütmeyi planlıyor. ABD ve Asya-Pasifik de 2030’a ka­dar giriş yapılması hedeflenen ye­ni pazarlar arasında yer alıyor.

Avrupa’yı büyüme stratejisinin öncelikli bölgelerinden biri olarak konumlandıran Hareket, Roman­ya’daki ofisi ve devam eden pro­jeleriyle bölgedeki faaliyetlerini sürdürüyor. Bulgaristan’da Kasım 2026’da başlaması planlanan pro­jeler için hazırlıklar devam eder­ken Ukrayna’daki mevcut proje­ler de sürüyor. Şirket, Almanya, Polonya, Hollanda, Macaristan ve Sırbistan’da rüzgar enerjisi, enerji iletim altyapısı ve endüstriyel tesis yatırımlarını takip ediyor.

Şirket, üç kıtada hizmet veriyor

Üç kıtada toplam 6.832 MW enerji üretimi sağlayan rüzgar enerjisi projelerinde deneyim ka­zanan Hareket, liman lojistiğin­den taşımaya, kaldırmadan mon­taja uzanan hizmetlerini Avru­pa’daki büyüme planlarının bir parçası olarak değerlendiriyor. Or­ta Doğu’da savaşın tedarik zincir­lerinde yarattığı aksaklıklara yö­nelik alternatif çözümler gelişti­ren Hareket, Umman’daki Duqm Limanı üzerinden Hürmüz Boğa­zı’nı baypas eden güzergâhlarla endüstriyel ekipmanları karayo­luyla proje sahalarına ulaştırarak alanında bir ilke imza attı.