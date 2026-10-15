Hareket, yeni yapılanmasıyla küresel faaliyetlerini büyütüyor
Hareket, 2030’da 300 milyon dolar ciro hedefiyle Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’daki faaliyetlerini büyütmeye hazırlanıyor. Abdullah Altunkum, Group CEO görevini Boran Uzun’a devrederek şirketin uzun vadeli stratejisi, yeni pazarlar ve büyüme fırsatlarına odaklanacak.
Görev değişikliğini değerlendiren Altunkum, uluslararası operasyonların büyütülmesiyle Hareket’in üç kıtada 33’ü aşkın ülkede hizmet veren, 1.000’in üzerinde çalışanı bulunan bir yapıya ulaştığını belirtti. Altunkum, yeni dönemde şirketin global büyümesini sürdürmeyi ve faaliyet gösterdikleri alanlarda dünyanın en çok tercih edilen şirketlerinden biri olmayı hedeflediklerini ifade etti.
2023’ten bu yana yaklaşık 175 milyon dolarlık yatırım gerçekleştiren Hareket, ekipman filosunu ve operasyonel kapasitesini güçlendirdi. Şirket, 2026 itibarıyla dünyanın önde gelen vinç şirketlerinin sıralandığı IC100 listesinde 25’inci, ağır nakliye şirketlerinin yer aldığı IC T50 listesinde ise 14’üncü sırada bulunuyor. Her iki listede de Türkiye’de ilk sırada yer alan Hareket, Avrupa’da vinç şirketleri arasında altıncı, ağır nakliye şirketleri arasında dördüncü sırada konumlanıyor. Şirket, 2030’da 300 milyon dolar ciroya ulaşmayı hedefliyor. Bu doğrultuda Orta Doğu, Afrika ve Orta Asya’daki operasyonlarını güçlendirmeyi, Avrupa’daki faaliyetlerini yaygınlaştırmayı ve Offshore & Marine hizmetlerini büyütmeyi planlıyor. ABD ve Asya-Pasifik de 2030’a kadar giriş yapılması hedeflenen yeni pazarlar arasında yer alıyor.
Avrupa’yı büyüme stratejisinin öncelikli bölgelerinden biri olarak konumlandıran Hareket, Romanya’daki ofisi ve devam eden projeleriyle bölgedeki faaliyetlerini sürdürüyor. Bulgaristan’da Kasım 2026’da başlaması planlanan projeler için hazırlıklar devam ederken Ukrayna’daki mevcut projeler de sürüyor. Şirket, Almanya, Polonya, Hollanda, Macaristan ve Sırbistan’da rüzgar enerjisi, enerji iletim altyapısı ve endüstriyel tesis yatırımlarını takip ediyor.
Şirket, üç kıtada hizmet veriyor
Üç kıtada toplam 6.832 MW enerji üretimi sağlayan rüzgar enerjisi projelerinde deneyim kazanan Hareket, liman lojistiğinden taşımaya, kaldırmadan montaja uzanan hizmetlerini Avrupa’daki büyüme planlarının bir parçası olarak değerlendiriyor. Orta Doğu’da savaşın tedarik zincirlerinde yarattığı aksaklıklara yönelik alternatif çözümler geliştiren Hareket, Umman’daki Duqm Limanı üzerinden Hürmüz Boğazı’nı baypas eden güzergâhlarla endüstriyel ekipmanları karayoluyla proje sahalarına ulaştırarak alanında bir ilke imza attı.