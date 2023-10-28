Hasçelik’ten 200 milyon euroluk çelik yatırımı

Hamide HANGÜL

Türkiye’nin vasıflı parlak çelik üreticisi Hasçelik, bu yıl iki yeni üretim tesisi için kolları sıvadı. Halihazırda Kocaeli’de ve Konya’da 5 üretim tesisi ve 3’ü yurt dışında olmak üzere toplam 12 çelik servis merkeziyle binin üzerinde kişiye istihdam sağlayan firma, cirosunu geçtiğimiz yıl yaklaşık 500 milyon dolara, ihracat yaptığı ülke sayısını 67’ye yükseltti. İki yeni tesis yatırımıyla vasıflı çelik üretimini artıracaklarını açıklayan Hasçelik Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Adnan Naci Faydasıçok, “Kocaeli Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi’nde (TOSB) yaptığımız ve 200 kişiye istihdam sağlayan krom kaplı mil tesisi yatırımımız 35 milyon euro yatırımla gerçekleşirdik. Açılışını kasımda yapacağız. Bilecik’te ise 2024’ün son çeyreğinde faaliyete geçecek çelikhane yatırımı için başlangıcı yaptık. Bu üretim tesisimiz için yatırım bedeli ise 150 milyon euro olacak. Burada Türkiye’nin en modern vasıflı çeliklerini üreteceğiz" dedi. Hasçelik’in 2022’de ihracatının 100 milyon dolara yaklaştığını ve üretimin yaklaşık yüzde 80’inin iç piyasa dönük olduğunu söyleyen Faydasıçok, ihracat oranını artırmak istediklerini, ancak en büyük sıkıntılarının kotalar ve anti dampingler olduğunun altını çizdi.

"Kotalar bizi yatırımcı yaptı"

Bu sorunları aşabilmek için yurt dışında yatırıma başladıklarını açıklayan Faydasıçok, “Kotalar bizi yurt dışında yatırımcı yaptı. İngiltere, Almanya ve Meksika’da yeni yatırımlarımız var. İngiltere’de yeni depo aldık. Meksika, ABD’ye de önemli ölçüde üretim yapıyor; büyüyen bir pazar” dedi. Türkiye’de toplam çelik üretiminin yaklaşık 35 milyon ton, vasıflı çelik üretiminin ise ancak 1,5- 2 milyon seviyesinde olduğuna işaret eden Faydasıçok, “Almanya’da vasıflı çelik üretimi, toplam üretimin yüzde 35’i. Çin’de ise sadece bir şirketin vasıflı çelik üretimi Türkiye’nin toplam çelik üretimi kadar. Ülke olarak vasıflı çelik üretimine daha fazla destek vermemiz tüm imalat sanayimizin gelişimine destek sağlayacaktır” dedi. Enerji maliyetlerini düşürebilmek adına yeni bir GES yatırımının da gündemde olduğunu söyleyene Faydasıçok, “Bu anlamda 3 ayrı tesise, 35 megawatt’lık, toplamda 22 milyon dolar değerinde güneş enerjisi santralı yatırımı yapacağız” diye konuştu.

"Çin ve Avrupa imtihan oldu, biz de koruyalım"

Çin ve Avrupa pazarlarına da değinen Faydasıçok, “Çin’deki yavaşlama ve Avrupa’daki resesyon bizim için en önemli imtihan oldu. Çin’de tüketim yüzde 20’ye yakın oranda düştü. Kalan ürünü dünyaya arz edince mal bolluğu yaşandı ve talep azalınca da tüm dünyada çelik fiyatları düşüşe geçti. 2024’ün ikinci çeyreğinden sonra fiyatlarda bir toparlanma bekliyoruz. Çin bizim için büyük bir tehdit. Çin’de toplamda 1 milyar 100 milyon tonluk üretim var. Rekabeti artırdı. Buna kotalar eklenince bizim de çözüm yolları bulma gerekliliğimiz artıyor. Avrupa’nın koruma tedbirleri, kotalar kullanılarak geçilebilir. Pazarımızı çok ucuza açmamalıyız. Biz de gerekirse koruma önlemleri koymalıyız” yorumunu yaptı.