Havalimanlarını -40 derecede de +55'te de inşa ediyorlar
Dünyanın her yerinde havalimanı yapımı ve işletmesine talip olan Limak, şu anda Rusya'daki Habarovsk’ta -40 derecede, Kuveyt'te gölgede +55 derecede havalimanı inşaatlarını yükseltiyor. Firmanın gözü yenilenecek Avrupa havalimanlarında… (Hakan Güldağ)
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