Duru ve İhtiyaç Haritası’nın iş birliğiyle hayata geçirilen “Hayal Gemisi” projesi, deprem bölgelerinde yaşayan çocuklar için umut ve yaratıcılık dolu bir geleceğe kapı aralıyor. Bu yenilikçi proje, çocukların sosyal ve bilişsel becerilerini artırmayı hedefleyerek, onları yaratıcı düşünmeye teşvik edecek çeşitli etkinlikler sunmayı amaçlıyor.

Proje, özellikle depremden etkilenen bölgelerdeki konteyner kentlerde yaşayan çocuklara odaklanıyor. Bu çocuklar, doğal afetlerin getirdiği zorluklarla mücadele ederken, “Hayal Gemisi” projesi onlara sadece eğlenceli vakit geçirmek değil, aynı zamanda hayal güçlerini geliştirme ve kendilerini ifade etme fırsatı sunacak.

“Hayal Gemisi” projesi, çocukların yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmek için tasarlanmış çeşitli atölye çalışmaları ve etkinlikler içeriyor. Proje, çocukların sanatsal, sosyal ve bilişsel gelişimlerini desteklemeyi hedefliyor. Etkinlikler arasında, el yapımı projeler, yaratıcı yazma çalışmaları ve grup oyunları gibi çeşitli aktiviteler bulunacak. Bu tür etkinlikler, çocukların problem çözme becerilerini güçlendirmelerine ve kendilerini daha iyi ifade etmelerine yardımcı olacak.

Çocuklar ve toplum destekliyor

Duru ve İhtiyaç Haritası, projede birlikte çalışarak, kaynaklarını ve uzmanlıklarını birleştiriyor. Duru’nun sağladığı yaratıcı materyaller ve İhtiyaç Haritası’nın saha bilgisi, projenin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlayacak. Bu iş birliği, projeye hem materyal hem de insan kaynağı açısından önemli bir destek sunacak. “Hayal Gemisi” projesi, sadece çocukların değil, aynı zamanda toplumun da desteğini alıyor. Proje, gönüllülerin ve yerel toplulukların katkılarıyla daha geniş bir etki alanı yaratmayı hedefliyor. Toplumun, bu projeye olan ilgisi ve desteği, çocukların bu süreçten en iyi şekilde faydalanmasını sağlayacak. Hayal Gemisi’nin ilk kamarası Hatay’da kurulacak. Projenin imza töreninde konuşan Evyap Kişisel Temizlik Pazarlama Direktörü Mehmet Arıoğlu, projeyle özellikle deprem bölgesindeki çocuklara ulaşmayı hedeflediklerini belirtti. Arıoğlu, “Duru olarak, depremden etkilenen illerin yanında olmaya çalıştık. Yüzbinlerce kişisel bakım ve temizlik paketi dağıttık. Temiz su ihtiyacını ve yazın daha da önemli hale gelen duş, tuvalet ihtiyacını karşılamaya yönelik çalışmalar yürüttük. Şimdi de ‘Hayal Gemisi’ projesi ile çocukları yeni bir yolculuğa çıkarıyoruz. Araştırmalar, çocukların hayal dünyası ne kadar büyük olursa, sosyal becerilerinin ve yenilikçi düşüncelerinin de o kadar zenginleştiğini gösteriyor. İhtiyaç Haritası ile geliştirdiğimiz bu proje sayesinde, konteyner kentlerdeki çocukların sosyal hayatlarına katkıda bulunmayı hedefliyoruz” dedi.

İhtiyaç Haritası Yönetim Kurulu Üyesi Esra Arslan, projenin çıkış noktasını şu şekilde açıkladı: “Çocukluk yıllarından itibaren hayal gücünün desteklenmesinin önemine dair birçok araştırma mevcut. Örneğin, S. W. Russ ve J. Dillon’ın 2011 yılında gerçekleştirdiği oyun terapisi araştırması, yaratıcı oyunlar oynayan çocukların kaygı belirtilerinde yüzde 40’lık bir azalma gösterdiğini ortaya koymuştu. Çocukların bilişsel, duygusal, sosyal ve akademik gelişiminde yaratıcılığın ve yaratıcı oyunun oldukça pozitif etkileri var. Bu nedenle, Duru markasıyla birlikte geliştirdiğimiz Hayal Gemisi projesi sayesinde çocukların hayal gücünü beslemeyi önceliklendirdik. Proje kapsamında çocuklar, yaratıcı drama, ekolojik farkındalık ve resim atölyesi gibi çeşitli etkinliklerde hem eğlenecek hem de yeni yetenekler kazanacaklar.