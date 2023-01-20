“Hayata İyi Bakarız” ekolojik okuryazarlık projesi başlıyor

Hayat Holding, “Hayata İyi Bakarız” Ekolojik Okuryazarlık Projesi’ni düzenlediği bir basın toplantısıyla duyurdu.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Hayat Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İcra Kurulu Başkanı M. Avni Kiğılı, vizyonlarını “Nesiller boyu fayda sağlamak” teması üzerine dayandırdıklarını ve tüm faaliyetlerini karbon ayak izini en aza indirme gayesiyle gerçekleştirdiklerini ifade ederek şunları söyledi:

“Toplumun dönüşümüne hizmet eden, iyiliğin nesilden nesile aktarıldığı uzun vadeli, kalıcı ve sürdürülebilir projelere imza atmak çok önemli. Hayata İyi Bakarız Ekolojik Okuryazarlık Projesi’nin çıkış noktası budur. Yarının dünyası, iklim farkındalığı yüksek bir nesle ihtiyaç duyacaktır. Çocuklara erken yaştan itibaren yapılan her yatırım, sadece çocuğun yaşamını dönüştürmekle kalmayarak, bilinçli kuşakların yaşam sürdüğü refah içinde bir dünya anlamına geliyor. Bu nedenle tüm iş dünyasını buradan ekolojik okuryazarlık eğitimlerinin bir parçası olmaya davet ediyorum. Birimiz değil, hepimiz Hayata iyi bakalım…”

Hayata İyi Bakarız, Ekolojik Okuryazarlık Projesi Hakkında

- Birleşmiş Milletler’ in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ nın 4. maddesi “Nitelikli Eğitim”, 10. Maddesi “Eşitsizliklerin Azaltılması, 13. maddesi “İklim Eylemi” ve 17. madde olan “Amaçlar için Ortaklıklar” çerçevesinde hayata geçen projenin hedef kitlesini, ilkokul 3 ve 4. sınıf öğrencileri ile öğretmen ve veliler oluşturuyor.

- Proje, hedef kitlenin iklim değişikliğine uyumlarını güçlendirme, dirençliliklerini destekleme ve ekolojik okuryazarlık kapsamında bilgi ve gelişimlerinin artırılarak, kaynakların tükenmesini önleme ve korumaya yönelik davranışlarının geliştirilmesini amaçlıyor.

- Eğitim içerikleri “Biyoçeşitlilik”, “İklim & iklim değişimi”, “Ekolojik okuryazarlık” ve “Doğal kaynaklar & sürdürülebilirlik” başlıklarını kapsıyor.

- Proje, öncelikle Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kuraklık Haritası’na göre Türkiye temsili olarak belirlenen 10 ilde (Kocaeli, İzmir, Muğla, Antalya, Giresun, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Erzurum, Malatya) uygulamaya alınacak. Proje süresi boyunca her yıl bu illere yenileri eklenerek projenin etki alanının genişletilmesi hedefleniyor.

- 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı’nın 2. Dönemi’nde başlayacak.

2022-2023 Eğitim Öğretim yılı Bahar Dönemi kapsamında 300 okulda, 600 öğretmen, 30.000 öğrenci ile 60.000 veliye ulaşılması hedefleniyor.

- Proje kapsamında, Millî Eğitim Bakanlığı ve Hayat Holding iş birliğinde 300 okula Hayat Kütüphaneleri bağışı gerçekleştirilecek.