Hedef 1 milyar TL ciro

Birol BOZKURT

Türkiye, son yıllarda teknoloji ve yazılım alanında kaydedilen hızlı gelişmelerle dikkat çekiyor. Özellikle dijital dönüşüm süreçleri ve yapay zekâ uygulamaları, şirketlerin büyüme stratejilerinde önemli bir yer edinirken, sektör oyuncuları arasındaki birleşme ve satın almalar da hız kazandı.

Bu bağlamda, Türkiye’nin köklü yazılım firmalarından Link Bilgisayar, bilişim alanındaki önemli isimlerden Vitalis Teknoloji ile birleşerek, hem yerel hem de uluslararası pazarlarda rekabet avantajı sağlamayı amaçlıyor. Bu birleşme, dijital dönüşüm, yapay zekâ ve IoT (Nesnelerin interneti) çözümleri alanlarında büyük yeniliklere kapı açarken, şirketin 1 milyar TL ciro hedefine ulaşmasında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

1984 yılında genç mühendisler tarafından kurulan Link Bilgisayar, yazılım çözümleri alanında 40 yılı aşkın tecrübesini, Vitalis Teknoloji’nin inovatif çözümleriyle birleştiriyor. Yaklaşık üç ay önce başlayan birleşme görüşmeleri kapsamında, 20 Eylül 2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) yapılan başvuru sonucunda Vitalis Teknoloji’nin tüm aktif ve pasifleriyle Link Bilgisayar bünyesine katılması hedefleniyor.

Dijital dönüşümde yeni bir dönem başlıyor

Link Bilgisayar Genel Müdürü Murat Pekmezyan, bu birleşmenin, şirketin büyüme stratejisini hızlandıracağını ve dijital dönüşüm projelerinde öncü bir rol oynayacağını vurguladı. Pekmezyan, şunları söyledi: “Vitalis Teknoloji’nin yapay zekâ ve büyük veri analitiği alanındaki çözümleriyle özellikle Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) başta olmak üzere birçok alanda yenilikçi adımlar atacağız.

Bu sayede dijital dönüşüm ve Endüstri 5.0 teknolojileriyle şirketlerin operasyonel süreçlerini hızlandırmayı, maliyetleri düşürmeyi ve üretkenliklerini artırmayı hedefliyoruz.” Birleşmenin ardından, Link Bilgisayar’ın mevcut müşteri portföyü doğrultusunda sunduğu yazılım çözümleri, daha ileri teknolojilerle güçlendirilecek. Pekmezyan, “Bu sinerji sayesinde sadece Türkiye’de değil, küresel pazarlarda da etkinliklerini artırmayı hedefliyoruz. Vitalis ile gerçekleştirdiğimiz bu birleşme, bizi sadece yerel pazarda değil, küresel arenada da daha güçlü bir oyuncu haline getirecek. Teknolojik yetkinliklerimizi birleştirerek müşterilerimize daha yenilikçi çözümler sunacağız” dedi.

“Yeşil ERP yazılımımız 2025’te piyasada”

Pekmezyan, karbon ayak izinin izlenebilmesine yönelik Yeşil ERP yazılımının 2025 yılında piyasaya sürüleceğini söyledi. Pekmezyan, bu yazılımın özellikle ihracat yapan firmalar için büyük bir gereklilik haline geleceğini ve Türkiye içinde de önem kazanacağını vurguladı. Avrupa Birliği’ne uyum sağlamak amacıyla getirilecek kuralların, ticarette avantaj sağlamak için kritik olduğunu belirtti.

“Ciroda 500 milyon TL barajını geçtik”

Şirketin finansal performansına da değinen Pekmezyan, Vitalis ile yapılan birleşmenin ardından cirolarının 500 milyon TL’yi geçtiğini açıkladı. İlk 6 ayda 36 milyon TL olan ciro, birleşme sonrası büyük bir artış gösterdi. Savunmada Aselsannet ile yapılan 359 milyon TL’lik anlaşma ve Birkil Teknoloji ile yapılan 170 milyon TL’lik anlaşma, bu büyümenin ana etkenleri arasında yer aldı. Pekmezyan, bir sonraki hedeflerinin 1 milyar TL ciroya ulaşmak olduğunu belirtti.

“Kuzey Afrika’da pazar oyuncusu olacağız”

Link Bilgisayar, 2025 yılı hedefleri arasında yurtdışına açılmayı planlıyor. Özellikle Kuzey Afrika’da büyük bir pazarın olduğunu ve bu bölgenin ilgi alanlarına girdiğini belirten Murat Pekmezyan, “2025 yılı hedeflerimizde, özellikle Kuzey Afrika ve Avrupa pazarlarına açılmak var. Bu bölgelerde hızla büyüyen bir pazar mevcut. Bu stratejik adımlar ve yenilikçi projelerle, şirketin sektördeki konumunu daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Özellikle dijital dönüşüm ve sürdürülebilirlik alanındaki yenilikçi projeleri, gelecekte de dikkatle takip edeceğiz” şeklinde konuştu.