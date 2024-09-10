Hedef, 70 ülkeye ulaşarak ihracat payını %75’e çıkarmak
Özkök ailesi tarafından 2022’de ikinci sahibi Zühtü Şenyuva’dan devralınan Banat’ın üretim kapasitesi 2,5 kat artırıldı. Banat Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Hakan Özkök, ihracatta 70 ülkeye ulaşarak, ihracatın cirodaki payını da %75’e çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.
Sevilay ÇOBAN
Türkiye'nin köklü markalarından Banat, 2022’de Özkök Ailesi tarafından devralındı. Bu stratejik geçişle birlikte üretim kapasitesini 2,5 kat çıkararak 40 milyondan 100 milyon adede yükseltti.
Banat Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Hakan Özkök, "75 yıllık bu köklü markayı devralmak, sadece bir satın alma değil, Türkiye'nin en değerli yerli markalarından birini geleceğe taşımak anlamına geliyor" dedi. Özkök, Banat’ı portföylerine katarak hızlı tüketim sektöründe güçlü bir başlangıç yaptıklarını ve küresel pazarlarda sürdürülebilir bir büyüme hedeflediklerini kaydetti.
Kuyumculuk, inşaat ve turizm gibi çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren Özkök Ailesi, Banat’ı uluslararası arenada daha güçlü bir konuma getirmek amacıyla yatırımlar yaptı. Bu stratejik hamle ile Banat’ın global pazarlardaki etkisini artırmayı hedeflediklerini belirten Banat Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Hakan Özkök, “1947 yılında Lütfü Banat tarafından kurulan Türkiye’nin ilk diş fırçası üreticisi Banat, 1976 yılında Zühtü Şenyuva tarafından satın alındı. Öztürk ailesi olarak yeni sektörlerde her zaman girişim yapmayı seviyoruz. Banat'ın devredileceği haberi geldiğinde çok heyecanlandık. Çünkü 75 yıllık çok köklü bir firma, bugün parayla ölçülemeyecek bir değere sahip. Kasım 2022'de devralır almaz büyük bir değişikliğe gittik. İlk etapta makine yatırımlarıyla kapasitemizi iki buçuk katına çıkartmaya karar verdik. 40 milyon olan kapasiteyi 100 milyon adete ulaştırdık. Hali hazırdaki Seyrantepe’deki fabrikamızda yeterli alan olmadığı için Arnavutköy’deki tek katlı ve entegre üretim imkânına sahip yeni bir üretim tesisimize geçiş yaptık” dedi.
İhracat ve ciroda orantılı artış planlanıyor
Üretim sisteminde değişiklik yapmayı planladıklarını dile getiren Özkök, “Daha yalın bir üretim sürecine odaklandık. Bunu yaparken de ve şirketi satın alırken de asıl hedefimiz ihracatımızı arttırmaktı. Banat, şu anda 40 ülkeye ihracat yaparken, bu sayıyı orta vadede 70’e çıkarmayı hedefliyor. Orta Doğu gibi birçok ülkede güçlü bir varlığa sahibiz. Avrupa, Ortadoğu, K.Afrika hedef pazarlarımız arasında. Ayrıca yakın gelecekte ABD pazarına da girmek istiyoruz. Bugünkü ciromuzun yaklaşık %25'ini ihracat oluşturuyor. Bizim hedefimiz bu oranı yüzde 75'e çıkarmak. Tabii, ihracatı yüzde 75’e çıkarırken bugünkü ciroyu da doğru orantılı artırmak istiyoruz. İç piyasadaki penetrasyonumuzu arttırdığımız koşulda, yüzde 75'lik bir ihracata kavuşmak istiyoruz” diye konuştu.
“Ar-Ge tasarım merkezinde ilk adımları attık”
Bugüne kadar daha çok makine yatırımı yaptıklarını aktaran Özkök, şunları söyledi; “Bundan sonra yapmamız gereken artık biraz daha know-how yatırımları ve inovasyon tarafına yönelmek. Dolayısıyla sektörde belki ilklerden biri olacak Ar-Ge tasarım merkezini oluşturmak için ilk adımlarımızı attık. İnovatif ürünlerimizde gelecekte sektörde, sadece Türkiye'de değil, aynı zamanda dünyada öncü şirketlerden biri olmayı planlıyoruz.” Özkök, Ar-Ge merkezinin ihracat hedeflerine büyük katkı sağlayacağını ve Türkiye'ye döviz girdisi sağlayarak ülke ekonomisine katkıda bulunmanın şirketin misyonları arasında yer aldığını belirtti.
Globalde ilk 3’e gireceğiz
Özkök, Türkiye’deki yıllık yaklaşık 130 milyon adet diş fırçası satışı yapıldığını ve pazarın da 1,2 milyar TL’ye tekabül ettiğini kaydederken, “Banat, dev bir üretim şirketi, Dolayısıyla biz bugün yerelde ve globalde birçok yerel market ve market zincirlerinin private label (PL) ürünlerini de üretiyoruz. PL, bugün dünyada çok ciddi oranda gelişen bir pazar. Türkiye'nin pek çok yerel market zincirlerine baktığınızda da Banat’ı göreceksiniz. Banat’ın büyümesini biz sadece B2C tarafta değil, B2B anlamda da geliştirmek istiyoruz. Asıl hedefimiz; globalde dünyanın en büyük ilk 3 üreticisinden bir tanesi olmak. Bunu yapabilecek gücümüz de, inancımız da var ve sağ olsun ekibimiz de var” ifadelerini kullandı.
Renk değişince fırçanı da değiştir
Banat’ın tanıttığı Teenage serisindeki ürünlerin hedefi; gençlerin diş fırçalama disiplinini kazanmalarına yardımcı olacak ve hayatlarını kolaylaştırmak. Marka Kategori Müdürü Esra Yılmaz, “9-16 yaş grubuna yönelik geliştirilmiş bu seri, renk değiştiren kıl teknolojisiyle her 3 ayda bir diş fırçasının değiştirilmesi gerektiğini gençlere öğretmeyi amaçlıyor. Bu inovatif ürün, alışkanlığı destekleyerek gençlerin hayat boyu sağlıklı ağız yapısını oluşturmalarına katkıda bulunacaktır” dedi. Yeni dönemde hassas diş etlerine sahip tüketiciler için geliştirdiği ‘12540 Soft Touch’ serisiyle de dikkat çeken Banat, ortalama 1000 kıl yerine tam 12 bin 540 adet kıl kullanarak ultrasoft diş eti hassasiyeti olanlara özel bir çözüm sunuyor.
“Sürdürülebilirlik ilkelerine bağlıyız”
Hakan Özkök, karbon ayak izini azaltma hedefini ilke edindiklerini ifade ederek, "Yeni yatırımlarımızda sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomi ilkelerine bağlı kalarak, tasarımdan tüketime kadar her aşamada kaynakları bilinçli kullanıyoruz. Eko-etkinlik odaklı yaklaşımımızla, minimum atık ve enerji tüketimi hedefliyoruz. Sürdürülebilirlik hedeflerimizi daha ileriye taşıyarak, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.