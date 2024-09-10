Hedef, 70 ülkeye ulaşarak ihracat payını %75’e çıkarmak

Sevilay ÇOBAN

Türkiye'nin köklü mar­kalarından Banat, 2022’de Özkök Aile­si tarafından devralındı. Bu stratejik geçişle birlikte üre­tim kapasitesini 2,5 kat çı­kararak 40 milyondan 100 milyon adede yükseltti.

Ba­nat Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Hakan Özkök, "75 yıllık bu köklü markayı dev­ralmak, sadece bir satın alma değil, Türkiye'nin en değer­li yerli markalarından birini geleceğe taşımak anlamına geliyor" dedi. Özkök, Banat’ı portföylerine katarak hızlı tü­ketim sektöründe güçlü bir başlangıç yaptıklarını ve kü­resel pazarlarda sürdürülebi­lir bir büyüme hedefledikleri­ni kaydetti.

Kuyumculuk, inşaat ve tu­rizm gibi çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren Özkök Ai­lesi, Banat’ı uluslararası are­nada daha güçlü bir konuma getirmek amacıyla yatırımlar yaptı. Bu stratejik hamle ile Banat’ın global pazarlardaki etkisini artırmayı hedefledik­lerini belirten Banat Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Ha­kan Özkök, “1947 yılında Lüt­fü Banat tarafından kurulan Türkiye’nin ilk diş fırçası üre­ticisi Banat, 1976 yılında Zü­htü Şenyuva tarafından satın alındı. Öztürk ailesi olarak ye­ni sektörlerde her zaman gi­rişim yapmayı seviyoruz. Ba­nat'ın devredileceği haberi geldiğinde çok heyecanlandık. Çünkü 75 yıllık çok köklü bir firma, bugün parayla ölçüle­meyecek bir değere sahip. Ka­sım 2022'de devralır almaz büyük bir değişikliğe gittik. İlk etapta makine yatırımlarıy­la kapasitemizi iki buçuk ka­tına çıkartmaya karar verdik. 40 milyon olan kapasiteyi 100 milyon adete ulaştırdık. Ha­li hazırdaki Seyrantepe’deki fabrikamızda yeterli alan ol­madığı için Arnavutköy’deki tek katlı ve entegre üretim im­kânına sahip yeni bir üretim tesisimize geçiş yaptık” dedi.

İhracat ve ciroda orantılı artış planlanıyor

Üretim sisteminde deği­şiklik yapmayı planladıkla­rını dile getiren Özkök, “Da­ha yalın bir üretim sürecine odaklandık. Bunu yaparken de ve şirketi satın alırken de asıl hedefimiz ihracatımı­zı arttırmaktı. Banat, şu anda 40 ülkeye ihracat yaparken, bu sayıyı orta vadede 70’e çı­karmayı hedefliyor. Orta Do­ğu gibi birçok ülkede güçlü bir varlığa sahibiz. Avrupa, Orta­doğu, K.Afrika hedef pazarla­rımız arasında. Ayrıca yakın gelecekte ABD pazarına da girmek istiyoruz. Bugünkü ci­romuzun yaklaşık %25'ini ih­racat oluşturuyor. Bizim he­defimiz bu oranı yüzde 75'e çı­karmak. Tabii, ihracatı yüzde 75’e çıkarırken bugünkü ciro­yu da doğru orantılı artırmak istiyoruz. İç piyasadaki penet­rasyonumuzu arttırdığımız koşulda, yüzde 75'lik bir ihra­cata kavuşmak istiyoruz” diye konuştu.

“Ar-Ge tasarım merkezinde ilk adımları attık”

Bugüne kadar daha çok ma­kine yatırımı yaptıklarını ak­taran Özkök, şunları söyledi; “Bundan sonra yapmamız ge­reken artık biraz daha know-how yatırımları ve inovasyon tarafına yönelmek. Dolayısıy­la sektörde belki ilklerden biri olacak Ar-Ge tasarım merke­zini oluşturmak için ilk adım­larımızı attık. İnovatif ürün­lerimizde gelecekte sektör­de, sadece Türkiye'de değil, aynı zamanda dünyada öncü şirketlerden biri olmayı plan­lıyoruz.” Özkök, Ar-Ge mer­kezinin ihracat hedeflerine büyük katkı sağlayacağını ve Türkiye'ye döviz girdisi sağ­layarak ülke ekonomisine katkıda bulunmanın şirketin misyonları arasında yer aldı­ğını belirtti.

Globalde ilk 3’e gireceğiz

Özkök, Türkiye’deki yıllık yaklaşık 130 milyon adet diş fırçası satışı yapıldığını ve pa­zarın da 1,2 milyar TL’ye teka­bül ettiğini kaydederken, “Ba­nat, dev bir üretim şirketi, Do­layısıyla biz bugün yerelde ve globalde birçok yerel market ve market zincirlerinin private label (PL) ürünlerini de üreti­yoruz. PL, bugün dünyada çok ciddi oranda gelişen bir pazar. Türkiye'nin pek çok yerel mar­ket zincirlerine baktığınızda da Banat’ı göreceksiniz. Banat’ın büyümesini biz sadece B2C tarafta değil, B2B anlamda da geliştirmek istiyoruz. Asıl he­defimiz; globalde dünyanın en büyük ilk 3 üreticisinden bir ta­nesi olmak. Bunu yapabilecek gücümüz de, inancımız da var ve sağ olsun ekibimiz de var” ifadelerini kullandı.

Renk değişince fırçanı da değiştir

Banat’ın tanıttığı Teenage serisindeki ürünlerin hedefi; gençlerin diş fırçalama disiplinini kazanmalarına yardımcı olacak ve hayatlarını kolaylaştırmak. Marka Kategori Müdürü Esra Yılmaz, “9-16 yaş grubuna yönelik geliştirilmiş bu seri, renk değiştiren kıl teknolojisiyle her 3 ayda bir diş fırçasının değiştirilmesi gerektiğini gençlere öğretmeyi amaçlıyor. Bu inovatif ürün, alışkanlığı destekleyerek gençlerin hayat boyu sağlıklı ağız yapısını oluşturmalarına katkıda bulunacaktır” dedi. Yeni dönemde hassas diş etlerine sahip tüketiciler için geliştirdiği ‘12540 Soft Touch’ serisiyle de dikkat çeken Banat, ortalama 1000 kıl yerine tam 12 bin 540 adet kıl kullanarak ultrasoft diş eti hassasiyeti olanlara özel bir çözüm sunuyor.

“Sürdürülebilirlik ilkelerine bağlıyız”

Hakan Özkök, karbon ayak izini azaltma hedefini ilke edindiklerini ifade ederek, "Yeni yatırımlarımızda sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomi ilkelerine bağlı kalarak, tasarımdan tüketime kadar her aşamada kaynakları bilinçli kullanıyoruz. Eko-etkinlik odaklı yaklaşımımızla, minimum atık ve enerji tüketimi hedefliyoruz. Sürdürülebilirlik hedeflerimizi daha ileriye taşıyarak, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.