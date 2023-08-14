Hedef e-ticareti yıkıcı değil yapıcı güce dönüştürmek

Özlem Ermiş BEYHAN

e -ticaret yıkıcı bir güç olarak tanımlandı ve gerçekten de tüm dünyada ticareti yeniden şekillendirici bir etki yaptı. Şimdi gelinen noktada oyun yeniden kurgulanıyor ve yerel satıcıları yok olmaya götüren teknoloji onlar için bir çıkış noktası haline geliyor. Hepsiburada’nın hayata geçirdiği HepsiTürkiye’den projesi gibi…

Bu projede yerel satıcı ve üreticilere yüzde 1 komisyon ve fotoğraf çekim desteği gibi desteklerle ürünlerini tüm Türkiye’ye ulaştırma imkanı veriliyor. Görülen o ki yerel satıcılar da e-ticarete hızla ısınıyor: Geçen yıl 305 satıcı 220 bin ürün satarak 50 milyon TL ciroyu HepsiTürkiye’den üzerinden gerçekleştirmiş.

Facebook’a girebilen internetten satışı da becerir

Hepsiburada Ticari Sosyal Projeler Koordinatörü Duygu Aktaş, HepsiTürkiye’den projesini Türkiye'nin 81 ili ve 971 ilçesindeki yöresel ve aynı zamanda coğrafi işaret tescilli ürünleri tüm Türkiye'de satışa sunmak ve dijitalleşmesini sağlamak amacıyla TOBB, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) iş birliğiyle hayata geçirdiklerini anlattı.

Yerelden ulusala Türkiye'nin tüm illerinde ticaret odaları ve borsaların destekleriyle yerel üreticilere, KOBİ'lere, kadın kooperatiflerine ulaşarak dijital ekonomi ile e-ticaretle tanışmalarını sağlamak hedefleniyor. Bu yolda en önemli engel ne? Aktaş, “Ben yapamam diyorlar. En büyük engel bu. Böyle diyenlere ‘Facebook’a giriyor musun’ diye soruyorum. Hepsi ‘evet’ diyor. Facebook’u kullanabilen Hepsiburada’dan ürün de satar diyerek cesaretlendiriyoruz” diye yanıtlıyor.

Aktaş’ın verdiği bilgilere göre Hepsburada’da Türkiye’nin tüm bölgelerini kapsayan 400 üzerinde satıcı ve 4 bine yakın yöresel ürün satışa sunuluyor. Aktaş şu bilgileri veriyor: “HepsiTürkiye’den 200‘den fazla ürün ile e-ticarette Türkiye’nin en geniş coğrafi işaretli amblemli ürünlerine sahip satış noktası. HepsiTürkiye’den programında yüzde 1 komisyon uygulanıyor, 100 ürüne kadar ücretsiz fotoğraf çekim desteği veriliyor.

Çok sayıda eğitim desteği sunuluyor. Kadın kooperatiflerine kurumsal fiyatlar üzerinden indirimli kargo imkânı tanıyoruz. Yöresinde üretim yapan vergi mükellefi KOBİ’ler, kadın girişimciler, kooperatifler, geleneksel Türk el sanatları üretimi yapan esnaflar, tamamen menşeine özgü sanayi, gıda, el emeği ürün üretenler ‘HepsiTürkiye’den Yöresel Ürünler Programı’ndan faydalanabiliyor.

Yöresel Ürünler Programı’na katılan yerel üreticilere dijital dönüşüm desteği veriyor.” Programla 305 satıcıya, 6.600 ürün sayısına ulaşılmış. Bunun içinde Coğrafi İşaretli ürün sayısı 245. HepsiTürkiye’den kapsamında 14 kooperatif de satış yapıyor. Deprem bölgesinden ise 546 ürün programda yer alıyor.

Dünyaya, yerele algoritmayı aşmayı öğreten modeli anlattı

Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü’nün (WIPO) organizasyonunda Tiflis’te gerçekleşen Uluslararası Coğrafi İşaretler Sempozyumu’na davet alan HepsiTürkiye’den’in hikayesi Coğrafi İşaretler için Markalaşma ve Pazarlama Stratejileri panelinde anlatıldı. Hepsiburada Ticari Sosyal Projeler Koordinatörü Duygu Aktaş, geliştirdikleri teknoloji ile tüm coğrafi işaretli ürünlerin listelenebildiğini, tüketicilerin de siteden yerel ürünleri şehir şehir arayabildiğini söyledi.

Fethiyeli tahinci 81 ile ulaştı

Platform bir yılda bir dizi başarı hikayesinin de yazılmasına aracılık etti. Örneğin Servet Şekerleme, babadan oğula devam eden katkısız, doğal ve Fethiye’nin Yöresel lezzetlerini ilk defa HepsiTürkiye’den programı ile e-ticaretle buluşturdu. Coğrafi İşaretli Fethiye susamından geleneksel olarak ürettikleri Fethiye tahinini ve 85’den fazla yöresel ürününü sadece Hepsiburada platformu üzerinden tüm Türkiye’ye ulaştırıyor. Türkiye’nin 81 ilinin tamamına Fethiye’nin yöresel ürünlerini tanıtıyor. Şirket kısa zamanda e-ticarette başarıyı yakalayarak hem üretim hem de istihdam ile bölgesel kalkınmayı da destekledi.

Hepsiburada Ticari Sosyal Projeler Koordinatörü Duygu Aktaş, ”Deprem bölgesinde faaliyet gösteren girişimci kadınlar ve kadın kooperatiflerine destek vermeye devam ettik. 1800 girişimci kadın ile kadın kooperatifleri deprem felaketinin ardından ilk 3 ayda 72 milyon TL'lik ciro elde etti” dedi.