Hedef pazarı Amerika olan Kiğılı, talep yaratarak yurtdışında büyüyecek

Mehtap HALICI

Erkek giyimin öncü markalarından Kiğılı, kendine yeni hedefler koydu. Kiğılı’nın Türkiye’de yaklaşık 61 ilde 200 mağazası olduğunu belirten Kiğılı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hilal Suerdem, e-ticaret sistemiyle Türkiye’nin her noktasına ulaşabildiklerini söyledi.

Türkiye’de artık mağaza açmaktansa online kanallarda büyümek istediklerini ifade eden Suerdem, artık yurtdışı ile alakalı büyüme hedeflerinin olduğunu belirtti. Suerdem, “Markamızın uluslararası arenada güçlü konuma gelmesini istiyoruz. İhracata katkıyla birlikte katma değerli ürün yapmak amacıyla markamızın değerini artırmaya karar verdik.

Bu sebeple yurtdışında marka olmaya ve markamızı tanıtmaya emek vereceğiz” dedi. Kiğılı’nın 52 ülkede 140 mağazası olduğunu belirten Suerdem, var olan mağazalarının yüzde 75’inin franchising, yüzde 25’inin ise kendi mağazaları olduğunu söyledi. Bu ülkelerde yayılmacı bir politika izlediklerini belirten Hilal Suerdem, “Orta Doğu’da, Kuzey Afrika’da, Balkanlarda ve Avrupa’da varız.

Amacımız markayı değerli hale getirerek, markaya talep yaratmak” şeklinde konuştu. Talep yaratıldığı zaman franchising ve bayilik hatta mümessillik başvurularının çok fazla olacağına işaret eden Hilal Suerdem, hedef pazarlarının Amerika olduğunu ifade etti. Suerdem, “Şirketi doğru temsil ettiğine inandığımız şirketlerle iş birliği yaparak büyüme hedefindeyiz.

Hem bayilik hem de franchising modelle büyümek istiyoruz. Şu anda hedef pazarımız Amerika ve orada çalışmalarımız sürüyor. Anlaşmalarımız olmak üzere. Dolayısıyla Kuzey ve Güney Amerika’da da iyi işler yapacağımızı düşünüyoruz” diye konuştu. Suerdem, markaya yıldan yıla yüzde 15 büyüme hedefi koyduklarını, 250’ye yakın ürün çeşidinin olduğunu ve aksesuarlarla birlikte bu rakamın 600’lere çıktığını söyledi.

“Daha fazla tanınmak için sponsorluk yapıyoruz”

Markanın daha fazla tanınması için gittikleri ülkelerde sponsorluk anlaşmaları yaptıklarına işaret eden Hilal Suerdem, “Önemli bulduğumuz spor dalındaki sponsorluklara ağırlık verdik. İtalya Milli Basketbol Takımı’na giyim sponsoru, Fortitudo Bologna Basketbol Kulübü’ne de isim sponsoru olduk. Romanya Milli Futbol Takımı'nın moda sponsorluğunu üstlendik. Azerbaycan Milli Futbol Takımı'nın geçtiğimiz sene resmi giyim sponsoruyduk. Bu sene ise anlaşma yapmak üzereyiz ama şu anda değiliz” dedi.

İstihdamda ve üretimde 100 bin kişiye döngü sağlıyor

Suerdem, “İmalat bizim için çok daha kolay. Pazarlamak ve markayı yukarı götürmek daha elzem” dedi. Suerdem, sözlerine şöyle devam etti: “Bizim birebir kendi üretimimiz yok, anlaşmalı fason tedarikçilerimiz var.

Kalıbıyla, modeliyle, kumaş ve dikiş kalitesiyle hepsini biz yapıyoruz ve bu yönde fason çalıştığımız yerleri organize ediyoruz. 12 ay buraları kapatıyoruz, dolayısıyla bizim atölyemiz gibi oluyor. Üretim, lojistik ağ, depolaşma, mağazalaşma ve hatta bütün pazarlama kanallarını yönetmeye çalışıyoruz. Bu şekilde istihdamda ve üretimde 100 bin kişiye döngü sağlıyoruz."

Metaverse platformu GoArt’tan yer aldık

Metaverse dünyasından satın alma yapmaya başladıklarını, Metaverse platformu GoArt’tan yer aldıklarını ve bir Türk markasını desteklediklerini belirten Hilal Suerdem, şunları söyledi: “Metaverse dünyasında teklif veriyoruz. Token’lar dağıtıyoruz. O token’larla da fiziki dünyada alışveriş yaptırma projemiz var. Bunu yeni açıyoruz daha açmadık. Orada aslında bir e-ticaret sitesinin alışveriş merkezine dönüştürülmüş hali var.

Kendini hala geliştiren bir sistem. Siz alışveriş merkezine sanal ortamda giriyorsunuz. Alışveriş yaparak, AVM gezebiliyorsunuz. İstediğiniz ürünü görüyorsunuz. Reyonları gezdiğinizde size teklif veriyor. Satın alma yapmak isterseniz de sizi e-ticaret sitesine veya mağazaya yönlendiriyor. Hatta fiziki dünyaya göndermek için de size token kazandırıyor.”