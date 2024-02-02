“Hedefimiz küresel bir teknoloji lideri olmak”

Birol BOZKURT

2021 yılının kasım ayında halka açılan ve halka arz olduğu günden bu yana Borsa İstanbul’un en çok konuşulan şirketleri arasına girmeyi başaran MİA Teknoloji, 2024 yılında odağına yapay zekâ ve dijital dönüşümü aldı. Şirketin kuruluş hikâyesini, faaliyet alanlarını, gelecekteki teknoloji trendleri ve 2024 hedeflerini Mia Teknoloji Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Çivi ile konuştuk. MİA Teknoloji, 2006 yılında üç bilgisayar mühendisi üniversite arkadaşı tarafından kurulan bir şirket.

İlk olarak faaliyetlerine kimliklendirme, güvenlik, sağlık bilişim ve akıllı ulaşım teknolojileri sektörleri ile başlayan şirket, bugün geldiği noktada; sağlık bilgi teknolojileri, yazılım çözümleri, enerji, elektro mobilite, sürükleyici teknolojiler ve güvenlik gibi farklı sektörlerde 160’tan fazla personeli ile müşterilerinin ihtiyaçları için yenilikçi ve inovatif çözümler sunuyor.

Doha, New York ve Rabat’taki şirketleri ile büyüyecek

Aynı zamanda şirket olarak sahip olduğu NATO ve Tesis Güvenlik belgesi kapsamında çeşitli projeleri yürütüyor, yurt içi ve yurt dışı ihalelere giriyor. Değişen sektör ihtiyaçları ve müşteri talepleri ile siber güvenlik teknolojisi ve yeni teknolojilerin ortaya çıkmasıyla beraber 2020 yılında metaverse, 2022 yılında yeni paylaşımlı ulaşım teknolojilerinde ve 2023 başında elektrikli araç şarj ağı ve yenilenebilir enerji alanlarında faaliyet göstermeye yönelik adımlar attı. Doha, New York ve Rabat şehirlerinde yer alan şirketleri vasıtasıyla bu alanlarda mevcut teknolojilerini taşımak, yeni iş ortaklıkları geliştirmek ve bu pazarlarda pay sahibi olmak için çalışmalarına devam ediyor.

“9 ayda net kârımızı yüzde 105 artırdık”

MİA Teknoloji’nin 2023 yılı ilk 9 aylık bilanço değerlendirmesini de paylaşan Özgür Çivi, şirketin 9 aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine kıyasla brüt kârını yüzde 130 artırarak 459 milyon TL’ye, cirosunu yüzde 120’lik bir artışla 784 milyon TL’ye ve net kârlılığını yüzde 105’lik bir atışla 390 milyon TL’ye yükseltmeyi başardığını belirtti. Çivi, bu başarının arkasında sektördeki gelişmeleri yakından izleyerek ve işbirlikleri kurarak, sürdürülebilir ve etkili bir dönem geçirdiklerini söyledi.

Gerçekleştirdikleri projelerden bahseden Çivi, bağlı ortaklıkları olan Tripy ile yeni nesil ulaşım devriminde yer aldıklarını, paylaşımlı elektrikli araç sistemi ve elektrikli araç şarj ağı sistemlerini Türkiye’de geliştirdiklerini ve sonrasında yurt dışına açılarak, büyük iş ortaklıkları ve yatırımları hayata geçirmeyi hedeflediklerini ifade etti. Çivi, ayrıca yenilenebilir enerji sektöründe Enerjey Enerji A.Ş. adlı bir şirket kurduklarını ve bu alanda AR-GE geliştirmek üzere çalıştıklarını da dile getirdi.

“Teknoloji ve inovasyon odağımızda olacak”

Çivi, 2024 yılı için teknoloji ve inovasyon başta olmak üzere ajandalarında çeşitli stratejik gündem konularına yer ayırdıklarını kaydederek, “Bu gündem konuları arasında işimizin gelecekteki büyümesini ve sürdürülebilirliğini desteklemek amacıyla; yapay zeka ve makine öğrenimi, dijital dönüşüm, IoT ve akıllı cihazlar, biyometrik çözümler, güvenlik sistemleri, sağlık yazılımları, siber güvenlik ve veri koruma, yenilenebilir enerji ve sürdürülebilirlik, veri analitiği ve tahmin modelleri, eğitim ve yetenek geliştirme yer alıyor” dedi.

“Yapay zekâ ve robot teknolojileri öne çıkacak”

Gelecekteki teknoloji trendlerine adaptasyon stratejilerini de paylaşan Çivi, yapay zeka ve robot teknolojileri, IoT ve IIoT teknolojileri, dijital ikizler, akıllı şehirler ve altyapı projeleri, yenilenebilir enerji ve enerji depolama teknolojileri, veri güvenliği ve gizliliği, veri analitiği ve tahmin modelleri, eğitim ve yetenek geliştirme gibi alanlarda çalışmalar yaptıklarını ve bu alanlarda öncü bir oyuncu olmayı hedeflediklerini belirtti. Çivi, teknoloji alanındaki hızlı değişim, çalışanların sürekli olarak güncel kalmalarını gerektirdiğini ve eğitim ve yetenek geliştirme programlarının bu konuda kritik bir rol oynadığını da vurguladı.

“3 kıtada öncü güç olacağız”

Sürekli gelişen Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Kuzey Amerika pazarlarında öncü bir güç olmak istediklerini söyleyen Çivi, “Merkezimizde, inovasyonla yalnızca bu bölgelerin benzersiz ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayıp aynı zamanda işletmelerin ve bireylerin gelişmesine güç veren son teknoloji çözümler yaratmayı hedefliyoruz. Yolculuğumuz burada başlıyor ama hedeflerimiz bölgesel sınırların çok ötesine uzanıyor. Büyümeye ve gelişmeye devam ederken nihai hedefimiz küresel bir teknoloji lideri olmak, uzmanlığımızı, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi dünyayla paylaşmak ve insanlığın teknolojik ilerlemesine katkıda bulunmak” diye konuştu.