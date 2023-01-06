Hektaş, doğal havalandırma ve aydınlatma için Lamilux’u seçti

1956’dan günümüze Türkiye tarım endüstrisine katkı sağlayan Hektaş tarafından, Bursa Orhangazi’de kurulan Tarımsal İnovasyon, Eğitim ve Deneyim Merkezi, doğal havalandırma ve aydınlatma çözümleri için Form Endüstri Tesisleri’nin distribütörlüğünü üstlendiği Lamilux Rooflight’ı tercih etti.

Türkiye’nin en kapsamlı Ar-Ge tesisi olan ve 607 dekarlık alana yayılan Tarımsal İnovasyon, Eğitim ve Deneyim Merkezi’nde, yapay ışığın zararları Lamilux Rooflight modüler ışıklık bantları ile minimuma indirgenecek. Sıfır enerjiyle çalışan doğal aydınlatma sistemi, enerji tüketim maliyetlerini düşürürken yapay aydınlatmanın sebep olduğu ısı yükünü de azaltarak çevreyi koruyor. Ayrıca kolay açılıp kapanabilen, düşme emniyetli mekanizması ile daha sağlıklı bir ortam oluşturulmasına katkı sağlıyor.

Estetik tasarımıyla entegre edildiği her mimariye uyum sağlayan Lamilux, şimdiye kadar üretilen ilk pasif ev onaylı çatı ışıklığı olarak öne çıkıyor. Aynı zamanda, bu ürün şiddetli yağmur ve fırtına altında su yalıtımı test edilmiş dünya çapındaki ilk çatı ışıklığı olmasıyla da kullanılan mekanlara güven veriyor.