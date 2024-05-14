Hepsiburada programına dahil olan üreticilerin ticaret hacmi açıklandı

Hepsiburada'nın "HepsiTürkiye'den" programına dahil olan çiftçi ve yerel üreticinin ticaret hacmi 60 milyon liraya ulaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hepsiburada, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü Türkiye'nin her bölgesinden binlerce yöresel ürünü e-ticarete kazandıran HepsiTürkiye'den programıyla kutluyor.

Yerel üreticileri destekleyerek yöresel kalkınmaya katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirilen program aynı zamanda tüketicileri de nitelikli gıdayla buluşturmayı hedefliyor.

Programda yer alan 300'den fazla yerel üreticinin 172'si coğrafi işaretli 4 bine yakın ürünü Hepsiburada'dan satın alınabiliyor.

Programa dahil olan çiftçiler ve yerel üreticilerin ticaret hacmi 60 milyon liraya ulaştı. Bu hacmin yaklaşık 8 milyon lirası deprem bölgesindeki yerel üreticilere sağlandı.

Kadın girişimcilerin e-ticarette yerini alması ve dijitalleşmesini de destekleyen programda, 21 kadın kooperatifi yer alıyor.

"Eğitim ve destekleri artırarak sürdüreceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hepsiburada Kurumsal İlişkiler, İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Direktörü Cem Tanır, ticaretin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla kurulan Hepsiburada'nın New York borsasında Nasdaq'ta işlem gören ilk ve tek Türk şirketi olduğunu belirtti.

Tanır, yerel ekonomilere ve kalkınmaya teknoloji ve e-ticaretle destek vermenin Türkiye'de ticareti dijitalleştirme vizyonuyla yaptıkları çalışmaların önemli parçası olduğuna işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"E-ticaretin milli takımı olarak, Türkiye'nin yerel üreticileri ve kadın girişimcileri için fayda ve değer yaratmayı sürdürüyoruz. Bu doğrultuda HepsiTürkiye'den programının geldiği nokta bizim için gurur verici. Hedefimiz, Türkiye'nin 81 ili, 922 ilçesinin tamamından en az 1 yerel ürünü HepsiTürkiye'den programına dahil etmek. 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nde tüm yerel üreticilerimizi ve çiftçilerimizi ürünlerini tescilleyerek dijital dünyaya katılmaya davet ediyoruz. HepsiTürkiye'den programı kapsamında verdiğimiz fayda, eğitim ve destekleri artırarak sürdüreceğiz."

HepsiTürkiye'den avantajları yerel üreticiyi e-ticaretle buluşturuyor

Hepsiburada, HepsiTürkiye'den programına katılan yerel üreticilere yüzde 1+KDV komisyonla e-ticarete adım atma fırsatı sunarak, komisyon indiriminin yanı sıra ürünler için ücretsiz fotoğraf çekimi, dijital reklam, özel fiyatlarla kargo, kayıt, ürün listeleme ve panel yönetimi için destek ve eğitimler, e-ticaret eğitimi gibi pek çok avantaj ve destek de sağlıyor.

E-ticarete başlamak isteyen yerel üreticiler, HepsiTürkiye'nin program sayfasından başvuru yaparak, iller bazında belirlenmiş yöresel ürün üreten, marka tescil belgesine sahip, coğrafi işaretli ürünse tescil sahibi kurumla sözleşmesi bulunan, gıda kodeksine göre paketleme yapan ve ürünün ambalajlı görselini sunarak katılabiliyor.