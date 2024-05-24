Hepsiburada ve Samsung’dan iş birliği

Güney Kore’deki şirket genel merkezinde imzalanan stratejik ortaklık iyi niyet anlaşması kapsamında mevcut işbirliklerini derinleştirme kararı alan Samsung Türkiye ve Hepsiburada, teknoloji sektöründe birlikte büyüme sağlamayı hedefliyor.

Bu çerçevede ortak pazarlama faaliyetlerinin kapsamını genişletmek ve yeni satış modelleri geliştirerek tüketicilerin son teknoloji cihazlara erişimini kolaylaştırmak amaçlanıyor. Anlaşma kapsamında markanın her kullanıcıya ve segmente hitap eden, tüketicilerin farklı ihtiyaçlarını karşılayabilen mobil teknolojilere ve Galaxy AI yeteneklerine sahip tüm telefon ve tablet (Galaxy S24, S23, S23 FE, S22, Tab S9, Tab S8) serileri Hepsiburada’ya özel kampanyalarla sunulacak.

Tüketicilerin teknolojiye erişimini kolaylaştıran alternatif satış modelleri geliştirilecek

Her iki şirket, gerçekleştirdikleri iş birliğini, tüketicilerin teknolojiye erişimini kolaylaştıracak alternatif satış modelleriyle destekleyecek. İlk etapta uygulamaya geçmesi planlanan “Kapıda Eskiyi Ver Yeniyi Al” ve “Kapıda Ödeme” modeliyle, yeni bir Samsung mobil cihaz alırken takas sistemini kullanmak isteyen tüketicilerin eski mobil cihazlarının kapıdan teslim alınabilmesini ve ayrıca tüketicilerin kapıda ödeme yapabilmesini sağlayacak.

Samsung Türkiye Başkanı ve CEO’su Jeff Jo, e-ticaret platformu ile yapılan stratejik iş birliğiyle ilgili olarak şunları söyledi: “Şirket olarak en yeni mobil teknolojileri ve bu teknolojilerin olanaklı kıldığı yaşam tarzını dünyanın her yerinde tüketicilerle buluşturmanın yeni yollarını geliştirmeye devam ediyoruz. Galaxy AI ile mobilde yapay zeka çağını başlattığımız 2024 yılında böyle bir iş birliğini Türkiye’nin önde gelen online alışveriş platformlarından Hepsiburada ile gerçekleştirmek ve Türkiye’deki tüketiciler için mobil ürün ve teknolojilerimizi daha da erişilebilir kılmak bizim için önemli bir adım. Bu anlaşmayla derinleşen Hepsiburada - Samsung Türkiye iş birliğinin, her iki marka için verimli ve uzun soluklu bir eşgüdümün temelini oluşturacağına inanıyorum. Mobil ürünlerimiz özelinde başlattığımız bu stratejik işbirliğini ilerleyen dönemde TV ve beyaz eşya ürünlerimizle geliştirmek istiyoruz.”

Hepsiburada CEO’su Nihan Onal Gökçetekin ise, şirket ile yapılan iş birliğiyle ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu: “Müşterilerimize en yeni teknolojileri en iyi fırsatlarla sunmak için çalışıyoruz. Şirket ile derinleşen iş birliğimiz, bu doğrultuda çok kıymetli bulduğum ve herkes için büyük fayda oluşturacağına inandığım bir adım. Şirketin geniş ürün yelpazesini ve Galaxy AI yeteneklerini, Hepsiburada’nın sunduğu özel kampanyalarla ve ödeme çözümleriyle birleştirerek, müşterilerimizin en iyi mobil deneyimi yaşamalarını sağlamak için çalışacağız. Bu iş birliği, sadece ticari anlamda değil, aynı zamanda teknolojiye erişimi artırarak, toplumumuzun dijital dönüşümüne de katkı sağlayacak. Hepsiburada ve Samsung arasındaki bu güçlü ortaklığın her iki marka için de büyük fırsatlar barındırdığına ve uzun vadeli başarılı bir iş birliğinin temellerini attığımıza inanıyorum.”

Yapay zeka gibi teknolojiler için 2 şirket birlikte çalışacak

Yapılan anlaşma kapsamında her iki şirket yapay zeka gibi son dönemde büyük bir ivmeyle gelişim gösteren son teknolojilere ilişkin bilinirliğin artması ve toplumun bu teknolojilerden faydalanabilmesi için ortak iletişim ve pazarlama faaliyetleri yürüterek, Türkiye’nin tüm dünyada değişen teknoloji ekosisteminin önemli bir parçası olması için çalışmalar yürütecek.

Samsung Türkiye’nin satışlarının artması hedefleniyor

Galaxy AI yeteneklerinin, katlanabilir cihaz yeniliklerinin ve Galaxy mobil ekosisteminin üstün bağlantı özelliklerinin Türkiye’deki tüketicilere daha zahmetsiz bir biçimde ulaştırılmasını amaçlayan her iki şirket; yenilikçi pazarlama çözümleriyle Hepsiburada’nın 12 milyon müşterisine ulaşarak markanın satışlarını da artırmayı hedefliyor.