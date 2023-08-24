Hepsiburada yılın 2.çeyreğinde satış hacmini yüzde 101 artırdı

Hepsiburada, 2. çeyrekte başarılı rakamlara imza attı ve daha önce açıkladığı tahminin üzerinde bir büyüme gerçekleştirdi.

Hepsiburada'nın toplam satış hacmi, 2022'in ikinci çeyreğine oranla %101 artarak 18,5 milyar TL oldu. Yılın ikinci çeyreğinde platform üzerinden verilen sipariş adedi geçen yılın aynı çeyreğine oranla %95 artarak 27,5 milyona ulaşırken, Hepsiburada'nın müşteri başına ortalama sipariş sıklığı ise yıllık %57 artışla 8,1'e yükseldi.

Geçen seneye göre yüzde 14 büyüdü

Hepsiburada'nın aktif satıcı sayısı 2023 yılı ikinci çeyreğinde 2022'nin aynı dönemine oranla %14 büyüdü ve 101,3 bine çıktı. Platformdaki ürün sayısı ise yıllık %50 artışla 195 milyon adede ulaştı. Hepsiburada'nın toplam satışları içinde pazaryerinin payı ikinci çeyrekte %67 olarak gerçekleşti.

Hepsiburada inovatif teslimat hizmetleriyle ve geniş bir yelpazede sunduğu ödeme çözümleriyle farklılaşmaya devam etti. Bunun sonucunda Hepsiburada, bağımsız araştırma kuruluşu FutureBright'ın "E-ticaret NPS Araştırması" sonuçlarına göre Türkiye'nin "En Çok Tavsiye Edilen E-Ticaret Markası" olma başarısını yılın ikinci çeyreğinde de sürdürdü.

Türkiye’de geliştirilen ve hayata geçirilen ilk üyelik bazlı sadakat programı olma özelliği taşıyan “Hepsiburada Premium” ise Haziran sonu itibarıyla 1,2 milyon, Ağustos ayının ilk haftası itibarıyla ise 1,3 milyon üyeye ulaştı.

Farklı marka ve işletmelere taşımacılık ve kargo hizmeti sağlayan HepsiJet, Türkiye'nin 81 ilinde 2.500’e yakın taşımacısı, 50’den fazla filo ve 500’den fazla nakliye aracı ile birbirinden farklı teslimat modelini e-ticaret müşterileriyle buluşturmaya 2. çeyrekte de devam etti. HepsiJet, ikinci çeyrekte Hepsiburada satıcılı siparişlerin %83'ünü Türkiye'nin dört bir yanına ertesi gün teslim etti.

Beyaz eşya, mobilya gibi büyük hacimli ürünlerin teslimatını sağlayan Hepsijet XL hizmeti ile ayrışan HepsiJet, bugün Türkiye’de ve dünyada önde gelen perakende markaları da dâhil olmak üzere yaklaşık 1.600 dış müşteriye hizmet veriyor.

2023 yılı ikinci çeyreğinde Hepsiburada platformunda yapılan toplam satışların %86'sı Hepsipay'in kolay ve güvenli ödeme çözümü Hepsipay aracılığıyla yapıldı. Hepsiburada’nın e-cüzdan ve ödeme geçidi çözümü sunan ve Merkez Bankası tarafından lisanslı yeni nesil ödeme yöntemi Hepsipay, 2023 yılının ikinci çeyrek sonu itibarıyla 12,5 milyon kullanıcıya ulaştı.

Hepsiburada platform üzerinden sunduğu ödeme ve vadelendirme çözümleri ile farklılaşmaya devam etti. Kredi kartına taksitle ödeme, birden fazla kart ile ödeme, Hemen Al Sonra Öde, alışveriş kredisi ve “Hemen Doldur, Taksitle Öde” gibi alım gücünü destekleyen farklı çözümleri tek platformda sunan Hepsiburada’nın Hemen Al Sonra Öde uygulaması 207 bin müşteriye ihtiyaçlarını ertelemeden ve kredi kartı limitlerine takılmadan alışveriş yapma imkânı sundu.

Ayrıca, Hepsipay’in hedeflediği pazarlardaki büyüme stratejisine destek olma amacıyla Hepsiburada, D4 Ventures ile birlikte ödeme orkestrasyonu platformu Craftgate’e 1 milyon USD tutarında yatırım yaptı.

Hepsiburada CEO’su Nilhan Onal Gökçetekin: Operasyonel çevikliğimiz, sadakat programımız Hepsiburada Premium ve ayırt edici servislerimizle ikinci çeyrekte beklentilerimizin üzerinde bir büyüme sergiledik.

Hepsiburada CEO’su Nilhan Onal Gökçetekin, 2023 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarıyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “2023 yılının ikinci çeyreğinde tahminlerimizin üzerinde, güçlü sonuçlar elde ettik ve toplam satış hacmimizi geçen senenin aynı çeyreğine kıyasla ikiye katladık. Müşteri odaklı yaklaşımımız, sunduğumuz yüksek kaliteli lojistik hizmetler ve ödeme çözümlerinin yanı sıra Hepsiburada Premium’un getirdiği müşteri sadakati bu performansa büyük katkı sağladı.

Yılın ikinci çeyreğinde platform üzerinden sunduğumuz ödeme ve vadelendirme çözümleriyle farklılaşmaya devam ettik. Kredi kartına taksitle ödeme, birden fazla kart ile ödeme, Hemen Al Sonra Öde, alışveriş kredisi ve ihtiyaç kredisi gibi alım gücünü destekleyen farklı çözümleri tek bir platform üzerinden müşterilerimize sunuyoruz ve bu çözümleri barındıran tek e-perakende şirketiyiz.

"Üçüncü çeyrekte %110 oranında bir büyüme bekliyoruz"

Bu sene stratejik önceliklerimiz olan lojistik ve fintek alanındaki kabiliyetlerimizi kurumsal müşterilere sunma konusunda da büyük adımlar attık. HepsiJet sunduğu farklı teslimat seçenekleriyle 1.600’e yakın perakende şirketine hizmet veriyor. Hepsipay de aynı şekilde sunduğu birbirinden farklı yenilikçi ödeme çözümleriyle e-ticaret ve perakende oyuncularının en büyük çözüm ortağı ve Türkiye’nin lider fintek oyuncusu olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Diğer bir stratejik önceliğimiz olan Hepsiburada Premium’un sunduğu avantajları daha da genişleterek, Ağustos ayının ilk haftası itibarıyla 1,3 milyon üyeye ulaştık. Temmuz ayında bir yaşını dolduran Hepsiburada Premium ile müşterilerimizin aylık abonelik bedelinin ortalama 25 katı fayda sağlıyoruz.

Yılın üçüncü çeyreğinde stratejimize bağlı kalarak geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla %110 oranında bir büyüme bekliyoruz. Ayrıca yıl genelinde FAVÖK pozitif olacağımızı tahmin ediyoruz. 2023 yılında tüm paydaşlarımızla birlikte büyümeyi hedefliyoruz. E-ticaretin milli takımı olarak bu başarıda katkısı olan tüm paydaşlarımıza ve ekibimize çok teşekkür ediyorum.”