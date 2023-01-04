Hepsiburada’nın yeni CEO’su Nilhan Onal Gökçetekin

Aralarında Amazon ve Procter & Gamble’ın da bulunduğu Fortune 500 şirketlerinde perakende, hızlı tüketim malları, tüketici elektroniği ve danışmanlık alanlarında 25 yıllık deneyime sahip olan Nilhan Onal Gökçetekin’in Hepsiburada’da CEO olarak göreve başlayacağı 2022’nin Temmuz ayında duyurulmuştu.

Nilhan Onal Gökçetekin şöyle konuştu: “Kariyerim boyunca elde ettiğim bilgi ve deneyimi, Hepsiburadalıların kıymetli deneyimi ve gücüyle birleştirmek, Hepsiburada’yı daha ileriye götürmek için buradayım” dedi.