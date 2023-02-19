"Her sipariş, 1 destek" kapsamında yer alan ürünlere komisyon, işlem ve hizmet bedeli uygunmıyor
Hepsiburada, deprem bölgesindeki üreticiler için "Her sipariş, 1 destek" hareketini başlattı. Hepsiburada, deprem bölgesindeki üreticilerin ürün satışından herhangi bir ticari gelir sağlamıyor.
Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, Hepsiburada, yaşanan büyük afetin ardından deprem bölgesine destek amacıyla ilk günden itibaren acil ihtiyaçların temin edilmesi ve ulaştırılması için tüm imkanlarını sunuyor.
e-ticaret platformu, son olarak bölgede faaliyet gösteren üreticileri desteklemek üzere e-ticaret sektöründe öncülük yaparak "Her sipariş, 1 destek" hareketini başlattığını açıkladı. "Her sipariş, 1 destek" hareketi kapsamında deprem bölgesinde faaliyet gösteren üreticilerin ve kadın kooperatiflerinin yöresel ürünleri Hepsiburada kullanıcılarıyla buluşuyor.
Hepsiburada'nın ana sayfasından ulaşılabilen "Her sipariş, 1 destek" hareketi kapsamında yer alan yöresel ürünlere komisyon, işlem ve hizmet bedeli uygulanmazken, aynı zamanda reklamlarla da destekleniyor.