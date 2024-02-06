“Her türlü ihtiyaca yönelik çözümlerimiz sürecek”

SANKO Holding Kurumsal İletişim Müdürü Pınar Ulutaş, Kahramanmaraş ve 11 ili doğrudan etkileyen deprem felaketini bölgede en yakından yaşayan, büyük acılara ve yıkıma tanık olan kurumlardan biri olduklarını belirterek, “Depremin ilk gününden itibaren SANKO Holding, Grup şirketlerimiz, Sani Konukoğlu Vakfı ve SANKO Üniversitesi Hastanesi ile birlikte tüm imkânlarımızı seferber ederek Bakanlıklar, Valilikler, AFAD, STK’lar ve tüm yetkili kurumlar ile iş birliği içinde yardım çalışmalarımızı yürüttük” dedi.

“Odağımızda insanımız var”

Yaklaşık 450 kişilik SANKO Gönüllüleri ekibinin arama ve kurtarma çalışmalarına destek olduğuna kaydeden Ulutaş, yapılan çalışmalarda 24 kişinin sağ olarak kurtulduğunu söyledi. Ulutaş, bölgede bulunan 8 bin çalışanının her birine ayni ve nakdi afet yardımı da yapıldığını anlatarak, bu büyük felaketi birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla aşacaklarına ve yaraları birlikte saracaklarına inandıklarını söyledi.

Ulutaş, “Odağımızda insanımız var. Adıyaman, Narlı ve Gaziantep’te toplam 1500 konteynerden oluşan konteyner kentler kurduk. Konteyner kentte yaşayan aileler için barınma yanı sıra psikososyal destekler de sağladık. Bunların yanı sıra bölgenin ihtiyaçlarını sürekli gözlemeye devam ediyor, ona uygun çözümler üretmeyi sürdürüyoruz” diye konuştu.

“120 yıldır hizmet veriyoruz”

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) iş birliğiyle Adıyaman’da SANKO Tekstil konteyner kent içerisinde hayata geçirdikleri TEGV Öğrenim Birimi’nin minik misafirlerini ağırlamaya devam ettiğini aktaran Ulutaş, “SANKO Holding olarak, 120 yıldır hizmet verdiğimiz bölge insanının bundan böyle de yanındayız. Geçici yaşam alanlarının iyileştirilmesi için çalıştığımız sivil toplum kuruluşlarından biri olan MİMARDER ile yaptığımız projelerle afete dirençli şehirler için tasarım kültürüne destek oluyoruz” ifadelerini kullandı.