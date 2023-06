Herbalife, C. Ronaldo’yla sponsorluk sözleşmesini uzattı

Takip Et

Türkiye ve dünyada 190’dan fazla sporcu, takım ve spor etkinliğine sponsorluk yoluyla destek veren Herbalife, tüm zamanların en iyi futbolcularından biri olarak gösterilen futbol ikonu Cristiano Ronaldo’yla 2013 yılından bu yana devam eden sponsorluk anlaşmasının yenilendiğini açıkladı. 10 yıl önce başlayan sponsorluk ilişkisi, Herbalife’ın beslenme ve sporcu performans ürünleri kategorisinde Ronaldo’nun destekleyici ortağı olmasıyla devam edecek.

Performans odaklı beslenme programının en önemli parçası

Herbalife, efsane futbolcunun beslenmesini ve performansını iyileştirme taahhüdü kapsamında özel olarak geliştirdiği sporcu içeceği “Herbalife24® CR7 Drive” yaşamını en iyi şekilde sürdürmesine yardımcı oluyor. Ronaldo’nun performans odaklı beslenme programının bir parçası olan Herbalife, dünyanın dört bir yanındaki sporcuların beslenmenin performansa katkısını daha iyi kavramalarına katkı sağlıyor. Bu kapsamda Herbalife24 sporcu ürünleri serisi, saha içinde ve dışında performansını geliştirmek isteyen tüketiciler tarafından da tercih ediliyor.

“Yeni bir döneme adım attık”

Ronaldo’yla yenilenen sponsorluk anlaşmasıyla ilgili konuşan Herbalife Başkanı ve CEO’su Michael Johnson, "Herbalife olarak yeni bir döneme adım atarken beslenme, fitness ve sağlıklı yaşama odaklanan bir ortaklık çerçevesinde Cristiano’nun da bizimle birlikte olacağını bilmek heyecan verici" dedi.

Konuyla ilgili görüşlerine yer verilen C. Ronaldo ise "Herbalife, on yılı aşkın bir süredir performans odaklı beslenme programımın bir parçası olarak yaşamımı en iyi şekilde sürdürmeme yardımcı oluyor" diye konuştu. C. Ronaldo, şöyle devam etti: "Dünyanın dört bir yanındaki sporcuların beslenmenin performansa olan katkısını daha iyi kavramalarına yardımcı olmak, hem kişisel hem de profesyonel açıdan mutluluk verici bir deneyim."

190’dan fazla sporcu, takım ve spor etkinliğine sponsor

Sporun ve sporcunun her zaman yanında olan Herbalife, bugüne kadar başta C. Ronaldo olmak üzere RBFA Red Flames (Belçika), Olimpik Lyon Kadın (Fransa), Atletico de Madrid Kadın & Real Betis (İspanya), Tottenham Hotspur Kadın (İngiltere), Yunan Olimpiyat takımı ve beş ulusal olimpiyat komitesinin de dahil olduğu 190’dan fazla spor takımına, etkinliğe ve sporcuya sponsor oldu.