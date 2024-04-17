'Herkese Borsa' yatırımcıların kullanımına sunuldu

1996’dan bugüne sermaye piyasalarındaki yatırım danışmanlığı hizmetleriyle öne çıkan İş Yatırım’ın yeni markası Herkese Borsa, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onay alarak sermaye piyasalarına yönelik yeni nesil bir dijital işlem platformu olarak hizmete sunuldu.

Herkese Borsa ile İş Yatırım, portföy alt limit şartı olmadan hesap açma ve ücretsiz canlı veri takip hizmeti ile birlikte hacme göre değişen avantajlı komisyon oranları sunarak yeni nesil işlem platformları arasında geniş bir yatırımcı kitlesi için alternatif olmayı hedefliyor. Uygulamada yatırımcılar Hisse, VİOP, varant ve yatırım fonlarına yönelik işlemlerin yanı sıra, bu ürünler için araştırma ve analiz yapma imkânı da bulabiliyor.

Uygulama iOS / Android marketlerden indirilebiliyor ve hesap girişi ile web platform üzerinden de kullanılabiliyor.