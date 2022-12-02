Hibrit dünyanın dekorasyona etkisi

BMS Design Center Ceo’su Neslihan Işık, değişim sürecindeki deneyimini ve 2023 vizyonu şöyle açıkladı: “Tasarım tarihi sektörüne yön veren, bugün ihtiyaçlarını ve yarının trendlerini okuyabilen global markalar ile çalışıyoruz, Poltrona Frau 100 + 10. yılını bu sene kutluyor. Herman Miller ile 100 yıllık bir marka ve biz 30 yıldır ofis projelerinde birlikte çalışıyoruz. Baccarat 1764 yılından beri saraylardaki ihtişamlı kültürü kristal tasarımları ile yansıtıyor. Tüm ithal markalarımızla Türkiye’de uluslararası dekorasyon yenilikleri ve değişimi uyarlarken, tasarım klasiklerini ve ikonlarına olan tutkunları da koleksiyoner olmalarında yardımcı oluyoruz.”

Gelişen müşteri talepleri ve deneyimleri

Teknoloji ile e-ticaretin çok hızlı gelişim gösterdiğine dikkat çeken Işık, "Türkiye genelinde tasarımlarımızı kolay ve hızlı ulaşımını sağladık. Ancak fiziksel satış deneyimi hala vazgeçilmez. Mobilyalara yatırım yapmak isteyenler mesafelere ön yargılı olmuyor, BMS Design Center’a tasarımları gelip görmek, kumaşlarına dokunmak, deri tercih edenler dokularını hissetmek istiyor. Müşteriler güven arayışında yaptıkları yatırımın karşılığını uzun ömürlü ve konforlu tasarımlar ile almak istiyorlar. Lüks mücevher, otomobil veya sanat eseri gibi bazı tasarımlar statü ve gusto göstergesi olabiliyor. Bu nedenle güven önemli, tasarım ürünlerinin sertifikaları, kullanım koruma setleri ve bakım + kurulum desteklerimiz ile ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Üretim sipariş sürecinden başlayıp satış sonrası hizmetlere dek uzanan zincirin tamamında uluslararası kaliteyi müşterilerimize yansıtıyoruz" dedi.

Sürdürülebilir tasarımlar

Bms Design Center ekibi olarak marka ve ürün seçimlerinde dünyamızın sınırlı kaynaklarını koruyabilmek için sürdürülebilir tasarımların daha çok tercih edilmesi için çalıştıklarını belirten Işık, "Poltrona Frau, Cappellini ve Herman Miller markalarımız sürdürülebilir yenilikçi üretim teknolojilerine yatırım yaptılar. %70 ile %99 arasında geri dönüşüm malzemeler ile çevreye zarar vermeyen üretim ağları ile çevreci tasarımlar üretiyorlar. Türkiye’de çalışma koltuklarında tüketicilerin kalite algısını değiştiren 12 yıl gibi garantili satışlarımızla alışveriş alışkanları değiştirdik. Müşterilerimiz tasarrufu kaliteli, uzun ömürlü ve modası geçmeyen mobilyalara yapmaya başladılar" dedi.

Liderler verimli çalışma ortamları için 2023 yılına hazırladılar

Son çeyrekte çalışan zindeliğini artırmak, sağlığını korumak ve motivasyonları yükseltmenin geri dönüşlerindeki verimli çalışmanın pozitif etkilerini keşfeden iyi liderler ile çalıştıklarını ifade eden Işık, sözlerine şöyle devam etti: "Esnek çalışma, yetenekli çalışanları şirketlere çekmeyi sağlayan önemli başvuru kriteri. Şirketler uzaktan çalışma becerisi ve esneklik yeteneği çalışanlara yatırım yapma konusunda artış gözlemliyoruz. Şirket içlerinde ise sesiz ve kapalı toplantı odaları kavramı değişti. Ofiste sosyalleşmede ayrı bir önem taşıyor. Çalışanların iş deneyimlerini rahat, samimi, sosyal ve açık ortamlarda aktarabilecekleri buluşma alanları önem kazandı. Hibrit çalışanlar yalnızlıklarını azaltmak ve iş memnuniyetlerini artırmak için özel mekanlar yaratmalarına yardımcı olduk."

Sağlıklı çalışma talepleri için hediyeler

Işık, "2023 yılında küresel düzeyde insan kaynakları departmanlarının ortak gündemi: “çalışan deneyimi ve sağlık talepleri” olduğu görülüyor. Sağlık çalışanlar için öncelikli, kendilerine veya ailelerine sağlanacak sağlık yardımları için maaş zamlarında esneklikleri kabul edebiliyorlar. İyi liderler uzaktan çalışanlarının konforlu ve sağlıklı çalışmaları için evlerinde ergonomik ofis konforu yaratarak destek veriyor. Bazı kurumsal firmalar ve girişimci firmaları uzun saatler ekran karşında oturarak çalışanlarına indirim çekleri, monitör kolları veya prim yerine ergonomik çalışma koltuklarını yeni yıl hediyesi olarak www.shop.bms.com.tr online mağazadan temin ettiler" dedi.