Hitit Bilgisayar ihracatını 2017'de yüzde 130 artırdı

17 Temmuz 2018

BARIŞ SEDEF

İSTANBUL - Çeyrek asra yakın bir süredir geliştirdiği teknolojileri 5 kıtada 15 farklı ülkeye ihraç eden Hitit Bilgisayar, her yıl ihracat rakamını artırıyor. 2018 yılı için farklı pazarlara açılmak istediklerini ifade eden Nur Gökman 2018 sonunda da yeni rekorlar kırmayı planladıklarını ifade etti. 24 sene önce, firmayı Dilek Ovacık ile birlikte kurduklarını ve Türkiye'de bir sektörün doğuşuna öncülük ettiklerini anlatan Gökman, yakaladıkları istikrarı devam ettireceklerini kaydetti. Yakın zamanda Asya-Pasifik bölgesinin en büyük havayolu firmalarından biri olan Pakistan Uluslararası Havayolları'nın teknolojik altyapı ihalesini kazandıklarını bildiren Gökman, "Bu gelişme ihracat rakamlarımızı pozitif yönde etkileyecek, ayrıca bu ihalenin yerli bir firma tarafından kazanılmasının bilişim ihracatına da önemli bir katkı sağlayacağını düşünüyorum" dedi. Gökman, 2017'de toplam cirolarının yarısından fazlasını ihracattan elde ettiklerine dikkat çekti.

"Teknolojide dış kaynaklara bağımlılık sorunu ön plandaydı"

Havacılık ve seyahat IT teknolojileri alanında Türkiye'yi global alanda daha iyi bir konuma getirmek istediklerini ifade eden Gökman, 2018 içerisinde Latin Amerika, Asya-Pasifik ve Bağımsız Devletler Topluluğu gibi yeni pazarların öncelikli hedefleri içerisinde olduğunu ifade etti. Bu işe girdiklerinde teknoloji pazarlarındaki yabancı kaynaklara bağımlılığın önemli bir sorun olduğunu anlatan Gökman, "Biz bu sorunu aşmak gibi önemli bir misyon edindik. Bu misyonu, tecrübemiz ve Hitit bünyesinde bugün sayıları 130'u aşan Türk mühendislerimiz ile büyük oranda aştık" şeklinde konuştu. Havacılık dünyasında en çok kullanılan sadakat yönetimi çözümlerinden biri olan Crane FF (Sık Uçan Yolcu) isimli programı geliştirdiklerini anlatan Gökman, "Böyle önemli bir teknolojik çözümün havacılık sektörüne Türkiye'den kazandırılması ve Türk Hava Yolları, Etihad Havayolları, Tayland Hava Yolları gibi beş yıldızlı havayolu şirketlerince kullanılması Hitit ve alt markası olan Crane'i küresel pazarda farklı bir noktaya taşıdı" diye konuştu.

"İhracatın 170 milyar dolar olacağı öngörülüyor"

İhracatta Türkiye'nin 2018'in ilk çeyreğini başarıyla geride bıraktığını ifade eden Gökman, "Ocak ayında 12 milyar 198 milyon dolar, Şubat ayında ise 12 milyar 889 milyon dolar olarak gerçekleşen ihracat seviyesi, Mart ayında kaydedilen 15 milyar 106 milyon dolarla Türk ekonomi tarihinin rekor seviyesine ulaştı" dedi. Gidişatın bu yönde olması halinde yıl sonunda 170 milyar dolar seviyesine ulaşılacağını öngören Gökman, "Özellikle kamu kurum ve kuruluşları tarafından ihracata verilen desteklerin her geçen gün artmasının, her ay yeni bir rekora imza atan ihracat oranımızdaki yükselişin en önemli dinamiklerinden biri olduğunu düşünüyorum" dedi.

"Pasifik ülkeleri ihracatta daha güçlü yer alacak"

Son dönemde ikili ekonomik ilişkilerde hareketlilik gözlemlediklerini belirten Gökman, şöyle devam etti: "Brezilya, Panama, Kolombiya gibi Latin Amerika ülkeleri ile Hindistan ve Pakistan başta olmak üzere Asya-Pasifik coğrafyasının 2018 ihracatında daha güçlü bir şekilde yer alacağını düşünüyorum. Ürün bazında ise mal ihracatı ve spesifik olarak otomotiv ve tekstil sektörleri yine başı çekecektir ama bunların yanı sıra bilişim, sağlık ve film sektörü gibi hizmet kalemleri de ihracat rakamlarına olumlu katkılar yapacaktır."