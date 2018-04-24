24 Nisan 2018

KOCAELİ - Makine uygulamaları ve mühendislik, fabrika otomasyonu ve mobil uygulamalar alanlarında hidrolik, elektrikli tahrik ve kontrol ile doğrusal hareket ve montaj teknolojilerinin tasarım, geliştirme, üretim ve satış faaliyetlerini gerçekleştiren HKTM, Ar-Ge merkezi kurdu. Türkiye’nin 854. Ar-Ge merkezi olduklarını ifade eden HKTM Genel Müdür İlhan Çelebi, Ar-Ge merkezi faaliyetlerini, şirketin ana faaliyet alanları ile uyumlu olarak sürdüreceklerini söyledi. Hidrolik proje, mekanik ve otomasyon proje ile elektromekanik ve robotik proje sistemlerinin geliştirilmesi olmak üzere Ar-Ge projelerini gerçekleştirdiklerini belirten Çelebi,” Ar-Ge merkezimizi kurmuş olmaktan dolayı büyük gurur duyuyoruz. Bundan sonraki hedeflerimiz, sürdürülebilir bir büyüme için yenilikçi ve özgün, uluslararası zeminde patente konu olabilecek, orta ve ileri teknolojiye sahip, ihracat potansiyeli yüksek ürün ve sistemler geliştirmek. Hareket kontrol teknolojileri üzerine çalışma yapan yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile de ortak projeler yapılması için proje alanları oluşturup istihdam sağlamak istiyoruz” dedi. Araştırma kurumları, üniversiteler ve tedarikçilerle iş birliklerini arttırarak, yılda en az 2-3 ortaklı proje gerçekleştirmek istediklerini söyleyen Çelebi, Ar-Ge personelinin yetkinlik bazlı gelişimi için İK stratejileri oluşturarak bu sayede Ar-Ge merkezi mühendislik yetkinliklerini arttırmak istediklerini dile getirdi. Türkiye’nin yurtdışına bağımlı olduğu ve birçok farklı sektör tarafından ithal edilen hareket ve kontrol sistemleri ile ilgili ürünleri tasarlayıp, geliştirerek katalog ürün haline getirmek istediklerini kaydeden Çelebi sözlerini şöyle fikri ve sınai mülkiyet stratejileri doğrultusunda ulusal ve uluslararası patent sayısını arttırmak ve yılda en az 2-3 adet yeni patent başvurusu yapmak istediklerini iletti.