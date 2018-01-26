Hodrey, robotla 'hodri meydan' dedi

26 Ocak 2018

Selenay YAĞCI

Perakende sektöründe müşterilerin tercihlerini kolaylaştırmak için teknoloji artık daha yoğun kullanılıyor. Erkek giyiminde söz sahibi olma hedefiyle yola çıkan genç marka Hodrey de mağazacılık deneyimini bir üst lige taşıdı. İki genç girişimcinin markası Hodrey, Türkiye’de ilk kez robotla alışveriş deneyimine imza attı. Kanyon AVM’deki pop-up mağazada hayata geçen projede, Hodrob adllı akıllı robot, müşterileri karşılıyor ve beğendikleri ürünleri satın almalarına yardımcı oluyor.

Üç haftalık deneme süresi boyunca robotun satışlarını ve marka bilirnirliğini artırdığını kaydeden Hodrey’in kurucularından Anıl Argun, eczane, bijuteri gibi birçok iş kolundan robotla ilgili çok soru aldıklarını söyledi.Alışverişin en sıkıcı tarafları kasa kuyruğu beklemek ve ellerde taşınan poşetler... Bu sıkıntıyı çözmeyi amaçlayan Hodrob adlı akıllı robot, mağazada yorulmadan ve zaman kaybetmeden alışveriş imkanı sunuyor. Mağaza içinde sürekli hareket halindeki Hodrob, müşterilerle birçok dilde iletişime geçiyor. Ayrıca bu akıllı robot, mutlu olduğunda dans bile ediyor. Üzerindeki projeksiyondan Hodrey reklamlarını da yansıtabiliyor.

Pop-up mağaza showroom

Sektöre hızlı bir giriş yapan erkek giyim markası Hodrey, yüzde 100 Türk sermayesiyle 2017’de hayatına e-ticaret sitesi olarak başladı. Ürün kalitesi ve tasarımına önem veren Hodrey pop-up mağazasını bir showroom olarak kullanıyor. Yani müşteriler markanın ürünlerini görebiliyor, deneyebiliyor ve almaya karar verdiklerinde Hodrey’nin internet sitesini kullanabiliyor. Ve bu süreçte müşterilere Hodrob yardımcı oluyor. Henüz 30 yaşlarındaki Anıl Argun ve İnanç Aytar, iş ve öğrenim tecrübelerini, kendilerinin yarattığı bir marka ile hayata geçirmek istemiş. Baba mesleği tekstilcilik olan İnanç Aytar, İtalya’da hazır giyim ve moda eğitimi alan arkadaşı Anıl Argun’a sektörel fikirlerini anlatmış. Ortak bakış açısına sahip olduklarını anladıktan sonra da ‘Hodrey’i yaratma yoluna girmişler. Son yıllarda değişim gösteren alışveriş kültürünün farkına varan iki girişimci, yola elektronik alışveriş platformu kurarak başladıklarını, 2017/2018 Sonbahar-Kış sezonunda ilk koleksiyonlarını hazırladıklarını anlatıyor.

Markaya ismini veren Hodrey kelimesinin anlamının ‘Kendi bildiğine giden, başına buyruk. Kendi rey ve fikriyle iş gören’ demek olduğunu vurgulayan gençler, modayı takip edenlerin ‘Her yerde aynı şeyler’ klişesini yıkmak için, farklılığı detaylarla yakalamayı hedefleyerek yola çıktıklarını söylüyor. Marka, koleksiyonunda erkek giyim (ceket, kaban, gömlek, pantolon, yelek, çorap) ve erkek aksesuar (ayakkabı, cüzdan, kemer, kravat, bileklik, pantolon zinciri) kategorilerinde geniş bir ürün yelpazesine sahip. Ürünlerin fiyatları ise 55 lira ila 900 lira arasında değişiyor.

Robotlar işe ABD’li Walmart ile başladı



Amerikalı alışveriş devi Walmart, Arkansas ve Kaliforniya’daki küçük mağazalarında kullandığı robot raf görevlilerini ocak ayının sonuna kadar 50 şubede daha kullanmaya başlayacağını açıklamıştı. Robot görevliler stokta kalmamış ya da müşteriler tarafından yanlış yerlere konulmuş ürünleri, hatalı giyatları ve eksik etiketleri tarıyor. Daha önce de Japonya’nın başkenti Tokyo’daki bir telekomünikasyon mağazasında 10 insansı robot çalışmıştı. ‘Pepper’ adlı robot, akıllı telefon satın almak isteyenlere yardımcı oluyordu. Ayrıca yine Japonya’nın Osaka kentinde bir mağazada çalıştırılan robot, erkek gömleği satmıştı. Minami adlı robot, önündeki kamera ve tablet bilgisayara girilen veriler sayesinde müşterinin boyunu ve vücut şeklini algılıyor ve böylece müşteriye en uygun öneriyi sunuyordu.





