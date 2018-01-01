Holding gayrimenkulleri İMPO İmar'ın takibinde

01 Ocak 2018

AYLİN RANA AYDİN

İSTANBUL - İMPO İmar, ‘Mülkiyet Erişim Sistemi’ ile Türkiye’deki birçok büyük holdingin yaklaşık 7 bin 500 gayrimenkulünün takibini yapıyor. Ayrıca mülkiyetlerin imar, vergi, fiili işgal, ipotek, şerh, haciz gibi durumlarını izleyip, mülk sahiplerini bilgilendiriyor. Şu anda 20’den fazla bölgede imar plan çalışması yapan şirket, 2018 yılında 81 ilde olmayı planlıyor. Şimdi yeni bir hizmete daha başlıyor. Holdingler için verdiği imar takibi hizmetini bireyler için de yapacak.

İMPO İmar 1996 yılında Hüseyin Oflaz tarafından kurulmuş. İmar planı konusunda uzmanlaşan şirket, 1/ 25.000’den 1/1000 ölçeğe kadar şehir planlaması yapıyor. Bölgesel ve stratejik planlar, çevre düzeni planları, nazım imar planları, kentsel dönüşüm de dahil imarı ilgilendiren 10’dan fazla konuda çalışıyor. Sadece belediyeler için değil, büyük gayrimenkul projeleri için de etüd, gelişim tahmin çalışmaları yaparak proje sahiplerinin önünü görmelerini sağlıyor. Zincir işletmeler, perakende firmaları, bankalar, benzin istasyonları, lojistik firmaları, pazar araştırma şirketleri, gayrimenkul geliştiriciler – GYO’lar, portföyünde çok sayıda gayrimenkul bulunan kişi ya da kurumlar, iştiraklerinde çok sayıda gayrimenkul bulunan büyük ölçekli şirketler ve kentsel dönüşüm projelerinde görev alan şirketler için Mülkiyet Erişim Sistemi ile hizmet veren İMPO İmar, özel bir yazılımla mülklerini takip etmek üzere vekalet aldığı kurumlarla sürekli iletişimde kalıyor. 60 günde bir denetim mülk hakkındaki gelişmeleri güncelliyor.

İmpo İmar Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Oflaz, “60 gün hukuki süre herhangi bir durumda 30 gün içinde itiraz, 60 gün içinde de dava açmak zorundasınız. Bunları yapmadığınız takdirde gayrimenkulünüz ile ilgili olan gelişmeleri kabullenmiş oluyorsunuz. Geliştirdiğimiz yazılımla gayrimenkullerin sistem üzerinden takip edilmesini sağlıyoruz. İmpomes adını verdiğimiz mülk erişim sisteminde 7 bin 500’ün üzerinde takibini yaptığımız gayrimenkul var. Gayrimenkulde bir değişiklik olduğunda telefondaki uygulama size bildirim gönderiyor. Akkök, Kibar, Süzer, İş GYO, Fiba ve Sabancı, Çalık, Akiş GYO gibi şirketlerin gayrimenkul takibini yapıyoruz. Bireysel yatırımcılara yönelik imardurum.com’u kurduk. Burada sadece imar durumu hakkında bilgi veriliyor. Yabancı yatırımcılara da hizmet veriyoruz” diye konuştu. Gayrimenkul başına iki aylık 200 lira gibi hizmet bedeli aldıklarını kaydeden Oflaz, herhangi bir değişiklik durumunda telefondaki uygulamayla mülkiyet hakkında bildirim geldiğini belirtti.

2035 yılı için projeksiyon yapıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Turizm Bakanlığı’na projeler geliştirdiklerini, Ulaştırma Bakanlığı’na deniz yapıları, liman, yat limanları ve balıkçı barınaklarıyla ilgili konularda hizmet verdiklerini, İller Bankası üzerinden imar planları yaptıklarını söyleyen Oflaz, “40 kişilik ekibimiz var. Çalışanlarımızın yüzde 70’i şehir plancısı, yüzde 30’u da diğer teknik birimlerden oluşuyor. İki ayda bir arazideyiz, arazi ekibimiz çok güçlü, her bölgede olmak zorundayız. Şu anda 17 tane imar planını yaptığımız yer var” diye konuştu. Yalova’nın ilçeler dahil planlamasını yaptıklarını belirten Oflaz, “Eskiden 5 yıllık kalkınma planları vardı. Şimdi de çevre düzeni planları yapıyor, stratejileri fiziki mekana indiriyoruz” dedi. 2035 yılı için projeksiyonlar yaptıklarını kaydeden Oflaz, “2035’te şehrin ne durumda olacağını, ulaşım alt yapısının, insanların ihtiyacı olan donatıların ve konaklamaların nasıl olacağını planlıyoruz. Fonksiyon nüfus ilişkisini yapıyoruz” diye konuştu. Deniz haritası, deniz sondajı, uygulama projeleri yürüttüklerini ifade eden Oflaz, Şile limanı, Eskihisar, Çatalca ve şu anda Yeşilköy balıkçılarının önündeki limanı da büyüttüklerini kaydetti.

GYO'ların yüzde 80'ine hizmet veriyor

Türkiye’deki GYO’ların çoğu ile çalıştıklarını belirten Oflaz, “GYO’ların geliştirdikleri projelerin çoğunun altında varız. Projelerdeki doğru noktalar yarın doğru olmayabiliyor. İhtiyaçları karşılayamaz hale gelebiliyor. Biz kentin tamamıyla ilgili projeksiyonları 35 yıl için yapıyoruz. Ama 10 yıl sonra ön görülemeyen etkilerden dolayı bizim öngörülerimizde sapmalar olabiliyor. Konut olarak gördüğümüz yerler farklı yatırımlardan dolayı ulaşım altyapısı oluşarak bölge ticarete kayabiliyor. GYO’lara da etkin ve verimli kullanma analizleri dediğimiz fizibilite çalışmalarını yapıyoruz” diye konuştu.