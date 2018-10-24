HSBC, İstanbul Yeni Havalimanı’nda

24 Ekim 2018

HSBC, İstanbul Yeni Havalimanı ile yaptığı anlaşma çerçevesinde Havalimanı’ndaki tüm yolcu köprüleri ve apron duvarlarında markası ve reklamlarıyla yer alacak. Dünyada Londra Heathrow, Paris Charles De Gaulle, New York JFK, Dubai International, ve Hong Kong International’un da aralarında bulunduğu 20 havalimanında yer alan HSBC, şimdi de markasını İstanbul’un yeni havalimanında konumlandırıyor.

"Türkiye’ye olan inancının göstergesi”

Yapılan iş birliğine ilişkin değerlendirmede bulunan HSBC Türkiye Genel Müdürü Selim Kervancı şunları söyledi:

“Dünyanın Lider Uluslararası Bankası olarak; küresel ağımız, deneyimimiz ve dünyanın her yerinde sunduğumuz ayrıcalıklı hizmetlerimizle müşterilerimizin gerek seyahatlerinde gerek uluslararası ticaret ve yatırım fırsatlarına erişimlerinde yanlarında olmayı hedefliyoruz. Stratejik konumuyla uluslararası havacılığın merkezi olacak yeni havalimanında markamızla yer almamız, Türkiye’ye duyduğumuz güvenin önemli bir göstergesi olurken, aynı zamanda müşterilerimize verdiğimiz taahhüdü simgeliyor. Müşterilerimizle birlikte büyümeye ve müşterilerimizle yarattığımız sinerjiyle Türkiye ekonomisine değer katmaya devam edeceğiz.”

İstanbul’a özel tasarımlar hazırladı

Havalimanındaki 143 yolcu köprüsünün dış cephelerinde ve 71 apron duvarında logosunu konumlandıran HSBC’nin, yolcu köprülerinin iç cephelerine yerleştireceği tasarımlar arasında İstanbul’a özel olarak hazırladığı çalışmalar da yer alıyor. Ana teması “İstanbul: Bazı şehirler tek kıtaya sığamayacak kadar büyüktür” olan tasarımlarda, İstanbul’un Asya ile Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan eşsiz konumu, tarihi ve zengin kültürel dokusuyla dünyada benzersiz bir şehir olmasından esinlenildi.