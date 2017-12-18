Huawei Türkiye'de, 'Honor' ile 3 yılda ilk 3'ü hedefliyor

18 Aralık 2017

Volkan AKI

Şu anda dünya pazarlarında mobil dünyada iki markanın egemenliği dikkati çekiyor, Apple ve Samsung... İki ayrı sistemle çalışan 2 markanın arasındaki 3’üncü oyuncu adayları ise hep değişiyor. Özellikle Uzakdoğulu üreticilerin burada önemli bir yarışı var. Bu yarışta Çinli Huawei’nin önemli bir atak yaptığını söylemek mümkün. Londra’ya yaptığım seyahatte katıldığım iki etkinlikte bunlar dikkat çekiyordu. Buradaki en önemli nokta teknoloji… Alt yapı konusunda da önemli adımlar atan Çinli marka Huawei şimdi de cep telefonlarında benzer bir atağın içinde… Üstelik bu atakta hedef diğerlerini de geçmek… Teknolojide yarattığı önemli geliştirmelerle, pazarı domine etme konusunda iddialı bir duruş ortaya koyuyor. Hem üst segmentte Huawei markası ile hem gençleri hedeflediği segmentlerde “Honor” markası ile bu hedefi dünya çapında koymuş görünüyor. Üstelik ‘Honor’ ile kendi içinde de gerek sunuş, gerek reklamlar kısaca pazarlama stratejileri ve uygulamaları açısından da farklılaştığı dikkat çekiyor.

Türkiye hedef 5 ülkeden biri

Fakat benim için en önemli ve belki şaşırtıcı gelişme Huawei’nin özellikle “genç” markası Honor ile Türkiye pazarı için iddialı hedefler ortaya koyması oldu. Türkiye pazarında “ruhu genç” olanları hedefleyen “Honor” markası için, Türkiye’yi 5 hedef ülkeden biri seçen Huawei, pazar için hedefini de ‘ilk 3 yılda 3 markadan’ biri olmak gibi oldukça iddialı bir noktaya taşıyor… Londara’da Honor Başkanı George Zhao ile yüz yüze Türkiye pazarını konuşma fırsatı buldum. Zhao, Türkiye pazarının önemini şu şekilde anlatıyor: “Honor, gençler için bir yaşam tarzı belirlemelerine yardımcı ve insanların hayallerinin peşinden gitmeye teşvik edici ve hayatı tamamıyla yaşamalarını sağlayacak bir marka. Honor markası için Türkiye hedef 5 ülkemizden biri olacak ve direk merkezimize bağlı olarak çalışacak.”

Pazardaki hedefler çok iddialı

Honor Başkanı George Zhao’nun Türkiye pazarı için hedefl eri de çok iddialı… Bu hedefl eri Zhao şöyle ortaya koyuyor: “Honor’un Türkiye için çok önemli bir marka olacağını düşünüyoruz. Bunun en önemli nedeni Türkiye’de genç ve teknolojiye çok yakın yüksek bir bir nüfus var. Direkt Çin’e ve bana bağlı olacak Türkiye ve yerel ekibimize tam destek vereceğim”. Hedef kitlenin de aslında değişen yaşam tarzıyla ilişkilendiğini belirten George Zhao, “Sadece gençler değil, kalbi ve ruhu genç, genç hisseden dinamik yaşayan kitle bizim hedefimiz, Honor bu yönüyle genç bir yaşam tarzını temsil ediyor” diyor.

Diğer markalar rekabet edemez

Zhao’nun bu konuda bu kadar iddialı konuşmasının nedeni ürün teknolojik özellikleri ve fiyat dengesiyle alakalı iddiaları… George Zhao “Honor 7X ve Honor V10 için rakip tanımadığımızı düşünüyorum. Bu iki modelde sunduğumuz özelliklere sahip pazarda bir model yok. Üstelik bunları Türkiye pazarı için çok rekabetçi bir fiyat ile sunmuş olacağız. Honor genç yaşam tarzını temsil ediyor. Lükse düşkün insanlar bizim hedef kitlemiz değil. Dinamik genç iş adamları bizim kitlemiz olabilir. Bu konuda Türkiye’de yine hedef kitlemiz çok geniş… Bu ürünler ve bu iş modeli ile diğer markaların bizimle rekabet edebileceğini düşünmüyorum. Bundan sonraki adımda, giyilebilir ürünlerimiz de var. Fakat şu an için öncelik telefonlarımızda, daha sonra bu ürünleri adım adım piyasaya çıkaracağız” diyor. George Zhao pazarda liderlik konusunda iddialarını sorunca da yanıtı şu oluyor: “Biz pazarda, sürdürülebilir kalıcı bir başarı yakalamak istiyoruz. Türkiye pazarında hep ilk 3 içinde olmak daha önemli… Pazarda memnuniyeti oluşturmak bizim için öncelikle hedef. Liderlik bunlardan sonra gelebilecek bir konu…

Dünyada da hedef çok iddialı

Çin pazarında ön sırada gelmesinin yanısıra Honor markası Finlandiya’da da 1 numara, Rusya’da da 3. marka olarak yer alıyor. Honor satışları en son Amerika Birleşik devletlerinde ‘Black Friday’ de ciddi bir artış göstermiş. Özellikle online satışlarda öne çıkan bir marka olan Honor, mobil internet gelişiminin tüm avantajlarından yararlanarak, gençleri ve kalbi genç insanların akıllı telefon markası olmayı hedefl iyor. Huawei, Honor ile 2020 itibarıyla ilk beş akıllı telefon markası olmak ve 2022 yılına kadar ilk üçte olmak için dünyada da bir hedef belirlemiş durumda.