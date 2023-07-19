Huawei Türkiye’den 'Gelecek İçin Tohumlar' programı

Dijital dünyada bilişim alanında başarılı gençleri desteklemeyi ve profesyonel kariyerlerinde daha fazla beceri kazanmalarına yardımcı olmanın amaçlandığı programa ilişkin konuşan Huawei Türkiye Kurumsal İlişkiler ve İletişimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ma Yongnong, “Türkiye’nin farklı şehirlerden İstanbul’a gelen ve Gelecek için Tohumlar programına katılan tüm öğrencilere hoş geldiniz diyorum.

Yaklaşık 6 bin başvuru arasından en iyi 30 öğrenciyi seçmek için birçok değerlendirme ve mülakat yaptık. Bu değerlendirme sonunda en iyiler arasında yer alan siz değerli öğrencileri tebrik ediyorum” dedi. Programın iki hedefi olduğunu belirten Ma Yongnong, “Birincisi, 5G, yapay zeka, bulut ve dijital güç gibi en son teknolojiler alanında verilecek eğitimlerle, yaratıcılık yeteneklerinizi geliştirmek. İkincisi ise ekip çalışması ruhunu geliştirmek.

Önümüzdeki günlerde birlikte öğrenecek, birlikte pratik yapacak, birlikte gelişecek ve birlikte değer yaratacaksınız. Bu yıl dağıtılacak olan 100 bin dolarlık start-up fonuna sahip olacak proje ekiplerinden biri olmanız, bu alanda Türkiye için mücadele etmeniz ve önümüzdeki sekiz günün tadını çıkarmanız dileğiyle, başarılar diliyorum” diye konuştu.