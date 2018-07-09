Hurda teşviki filo satışları hızlandırdı

09 Temmuz 2018

Gültekin KARA

Fransız otomotiv devi PSA Grubu’nun amiral gemisi Peugeot, yeni sedan modeli 508 ile D segmentinde perakende ve filoda önemli başarılar hedefliyor. Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç, hurda indiriminin perakendecilerden çok filo müşterilerinin işine yaradığını belirterek, 508’i filo ve perakende müşterisi arasında dengeli bir şekilde dağıtmayı hedeflediklerini vurguladı.

Geçtiğimiz hafta içinde Fransa ve Monaco’da yapılan test sürüşleri aracılığıyla basına tanıtılan yeni 508’in en önemli özelliği tasarım olarak dikkat çekiyor. Tasarımıyla üst ligde zirveye oynamayı planlayan Peugeot, 508 ile D segmentinde filo ve perakende pazarında eş zamanlı yükseliş hedefliyor. Peugeot Türkiye olarak hedeflerinin Avrupa ile paralel seyrettiğini söyleyen Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç, 508’in bu hedeflere gitme yolunda önemli bir kilometre taşı olduğunu söyledi. Aracın tanıtımında konuşan Anaç, Türkiye’deki orta vadeli pazar payı hedeflerinin yüzde 8 olduğunu belirterek, “Bu yıl yüzde 5’e ulaşmayı planlıyoruz” dedi.

Türkiye’de otomotiv sektöründe filo pazarının, toplam satışlarda belirleyici unsur olduğunu ifade eden İbrahim Anaç, özellikle hurda indiriminin filo müşterilerinin çok işine yaradığını vurguladı. Filo şirketlerinin, normal fiyat marjlarının da altında alım yaptıklarını hatırlatan Anaç, hurda indiriminin de eklenmesiyle bu alanda önemli avantajlar doğduğunu vurguladı. “Hurda desteği perakende müşterisinin taleplerini tam olarak karşılayamadı. Verilen destek, aracın hurdaya teslimi, vergi dilimindeki fiyatlara yaptığı etki gibi etkenler gözönüne alındığında perakende tüketicisini tatmin edici boyuta maalesef gelmedi” diyen İbrahim Anaç, bu bağlamda 508’i filo ve perakende müşterisi arasında dengeli bir şekilde dağıtmayı hedeflediklerini belirtti.

Pazar payını 4.6’ya çıkardı

Yenilenen SUV ailesinin yanı sıra diğer gövde tiplerinin bu hedefe ulaşmada kendilerini yardımcı olacağını belirten İbrahim Anaç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Geçen altı ayda otomotiv sektörü yüzde 12 daraldı. Bizim satışlarımızdaki daralma ise yüzde 3 oldu. Bu bir başarıdır. Pazar payımızı da yüzde 4.2’den 4.6’ya çıkardık.”

Son çeyreği bekliyor

Peugeot’nun amiral gemisi konumundaki 508, selefi ne oranla baştan aşağı yenilendi. Yeni tasarımı ile çok iddialı olan 508, uzunluğu ve tavan yüksekliği azaltılarak daha spor bir görünüşe kavuşmuş. Otomobil, Peugeot’nun donanım paketlerini tanımlayan Active, Allure ve sportif versiyon GT Line seri isimlerinde bir değişikliğe uğramadan satılacak. Ancak, 508, bu donanım paketleri içinde sunduğu teknolojik ekipmanlarla sınıfında oldukça yüksekleri hedefliyor. Aracın, Puretech serisi dizel motorlarla ithal edilmesi bekleniyor.

Partner bitiyor, Rifter geliyor



Peugeot’nun Fransa’da tanıtımını yaptığı bir diğer model ise hafif ticari araç sınıfındaki yeni temsilcisi Rifter oldu. Markanın, bu sınıftaki oyuncusu Partner modelinin binek versiyonlarının bugünden sonra Rifter adıyla pazarda yerini alacağını belirten Peugeot Türkiye Pazarlama Koordinatörü Mehmet Akın, “Rifter yüzde 15’lik ÖTV dilimiyle son çeyrekte pazardaki yerini alacak” dedi. Hafi f ticari araç segmentinde yük ve insan taşıyan olarak iki ayrı araç sınıflandırılması bulunduğunu hatırlatan Mehmet Akın, daha önce bu iki sınıfta da Partner çatısı altında faaliyet gösterdiklerini belirtti. Rifter ile birlikte bundan sonra sınıfların ayrılacağını vurgulayan Akın, sözlerine şöyle devam etti: “Rifter, hafif ticari araç sınıfında insan taşımaya yönelik aracımız olacak. İçinde bulunan birçok özellik, binek araçlarımızda yer alan son teknoloji ürünü ekipmanlar. Bu özelliklerle Rifter’in rakipleri arasında ilk sıraya oturmasını umuyoruz.” Partner satışlarının her sene 7-8 bin düzeyinde gerçekleştiğini belirten Mehmet Akın, şu anda Türkiye’deki Partner araç parkının 100 bin düzeyinde olduğunu vurguladı. Akın, Rifter’in mevcut Partner Tepee ile yakaladıkları adetlerin de üzerine çıkacağına olan inancını dile getirdi.