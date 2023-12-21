IAB’nin 2024 yılı kelimesi “Üretken yapay zeka”

14 Aralık Perşembe günü Han Spaces Piyalepaşa'da gerçekleşen etkinliğin açılış konuşmasını yapan IAB Yönetim Kurulu Başkanı Burak Ertaş, 45 ülkede faaliyet gösteren dünyanın en büyük dijital reklamcılık meslek kuruluşu IAB’nin Türkiye organizasyon yapısını üyelere anlattı ve üye toplantılarında Yönetim Kurulu ve üyeler ile bir araya gelerek yüz yüze bir çok farklı konuyu değerlendirebilmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti. Ayrıca, Yürütme Kurulları ve Çalışma Gruplarına katkılarından dolayı teşekkür etti.

Burak Ertaş’ın ardından söz alan IAB Genel Koordinatörü Ömür Erdem Çelik, 2023 yılında IAB üye sayısının 187’ye ulaştığını, Çalışma Grubu üye sayısının 166’ya yükseldiğini, 75 eğitmen ile 510 kişiye eğitim verildiğini, 2 sektörel etkinlik düzenlendiğini, 13. MIXX Ödüllerine 739 rekor başvuru olduğunu, özellikle Kasım ayında düzenlenen Oyun içi Reklam ve Aralık ayında düzenlenen Internet Bağlantılı TV etkinliklerine yoğun ilgi olduğunu ve bu sonuçlardan dolayı mutluluklarını dile getirdi. 2024 yılının kelimesinin “Üretken Yapay Zeka” olarak belirlendiğini belirten Çelik, dijital reklamcılıkta sürdürülebilirlik için adımların hızlandırıldığını, dijital reklam terimleri sözlüğünün güncellendiğini ve Aralık ayında yayınlanacağını anlattı.

14. MIXX Awards Türkiye başvurularının açıldığına değinen Çelik, 2023 yılı Haziran ayında IAB Avrupa’ya üye olan IAB’lerin ortak bir taahhütnameye imza attığını hatırlattı ve “Sürdürülebilirlik ile ilgili olarak attığımız ilk adım MIXX Awards Türkiye ödüllerinde Sürdürülebilirlik Kampanyaları Kategorisi’ni açmak oldu. Verilecek ödülü Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) desteği ile elektronik atıkların geri dönüşümünden hazırladık yani sürdürülebilirlik kampanyalarına sürdürülebilir ödüller vereceğiz” dedi.

IAB Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Mahmut Kurşun yaptığı sunumda, TV yayıncıları ve Youtube reklam iş ortaklığına değindi. Böylelikle ek erişim, marka güvenliği, yüzde 100 premium içerikte konumlama, geniş hedefleme seçenekleri, ölçülebilirlik ve çoklu erişimin avantajları olduğunu belirtti.

IAB Kurucu Başkanı Ahmet Pura, “IAB’nin de içinde olduğu dört derneğin işbirliğiyle kurduğumuz Dijital Pazarlama İletişimi Platformu (DPİP)’e resmi kimliğini kazandırdık, dernekleşmeye gittik ve adı Reklam ve Pazarlama İletişimi Derneği (REPİD) oldu. Dernekleşmek demek vizyon olarak sektörü daha ileriye taşıyabilmek demek. REPİD'i Reklamverenler Derneği, Reklamcılar Derneği, IAB ve MMA Türkiye’nin yanına iki yeni mecranın temsilcilerinin de katılacağı, Ulusal Radyo Yayıncıları Derneği (URYAD) ve Açıkhava Reklamcıları Vakfı (ARVAK), bir yapıya dönüştürdük. İlk çalışmamız olarak “Reklamın Türkiye Ekonomisine Katkısı Raporu”nu hazırladık. Bu rapor sayesinde gördük ki ülkemizde reklam yatırımlarının halen 2,5 misli büyüme potansiyeli var. Bu veriler bize sektörün geleceği için daha da cesaret veriyor” dedi.