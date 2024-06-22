IC Enterra, net elektrik üretimini yüzde 49,1 artırdı

IC Enterra Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Taşkın Kızılok, 4 Nisan 2024'te hisselerinin Borsa İstanbul'da yatırımcılarla buluşması sonrasında açıkladıkları söz konusu sonuçların enerji sektöründeki sürdürülebilir büyüme potansiyellerini de ortaya koyduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Yatırımcılarımızın, halka arz süreciyle birlikte sürdürülebilir bir büyümeye de ortak olduğunu bu sonuçlarla göstermiş olduk. Yılın ilk çeyreğinde 3 farklı coğrafi bölgede yer alan toplam kurulu gücü 388 megavatı bulan 9 hidroelektrik santralimizde elektrik üretimimizi yaklaşık yüzde 50 artırdık. Santrallerimizin üç aylık üretimi 283 gigavatsaate çıktı. Gelirlerimiz 683 milyon liraya yükselirken, etkin operasyonel stratejilerimiz ile geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 9,5 artış göstererek 498 milyon lira FAVÖK elde ettik. Güçlü operasyonların etkisiyle bu yıl ilk çeyrekte yarattığımız net nakit yaklaşık 300 milyon lirayı buldu."

İtalya'da güçlü portföy oluşturma hedefinde önemli bir adım

Yıllık olarak daha iyi operasyonel performansa rağmen faiz ve kur etkisiyle net dönem karı bir önceki yılın altında kalan IC Enterra Yenilenebilir Enerji, ikinci çeyrekte attığı adımlar ile de dikkati çekiyor. Uzmanlığını ülke sınırları dışına taşıma hedefi doğrultusunda İtalyan Eterna Green S.r.l.'in yüzde 100 hissesini devraldığını duyuran IC Enterra Yenilenebilir Enerji, İtalya'da rüzgar ve güneş enerjisi başta olmak üzere, yenilenebilir enerji projeleri geliştirmek, belirli bir aşamaya gelmiş veya işletmede olan projeleri satın almak gibi çeşitli girişimler aracılığıyla güçlü bir portföy oluşturmak için önemli bir adım attı.

Hatay ve Bağıştaş projeleri gündemde

Ayrıca 485 megavat kapasiteli depolamalı güneş enerjisi santrali (GES) ve rüzgar enerjisi santrali projelerinde tüm ön lisanslarını aldığını ve izin süreçlerinin devam ettiği bilgisini yatırımcılarıyla paylaşan IC Enterra, yatırım çalışmaları süren 136 mekanik kurulu güç (MWm) kapasiteli Hatay Erzin-2 YEKA GES'i de bu yıl içinde, kademeli olarak devreye almayı planlıyor. Şirketin bir diğer odak noktası da izin süreçleri devam eden 61 MWm Bağıştaş hibrit GES projesi. IC Enterra, izinlerin alınmasının ardından burada da yatırım çalışmalarına başlamaya hazırlanıyor.