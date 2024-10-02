IC Enterra Yenilenebilir Enerji'nin 2024 ilk yarı yıl net geliri: 1,8 milyar lira

IC Enterra Yenilenebilir Enerji, 2024'ün ilk 6 ayında 1,8 milyar lira net gelir elde etti. Aktif toplamı 38,8 miyar lira olan şirket ilk yarıyı 1 miyar 909 milyon lira net kâr ile tamamladı. Şirket, yılın ilk yarısında 1,3 milyar lira FAVÖK elde etti.

Şirketin Genel Müdürü Taşkın Kızılok, "Yeşil enerji kaynaklarını kullanarak Türkiye’nin enerji dönüşümüne katkı sağlamaya devam ediyoruz. Bu başarıyı elde ederken aynı zamanda 1,3 milyar lira FAVÖK rakamına ulaşarak güçlü nakit akışımızı da korumamız, uzun vadeli hedeflerimize ulaşma yolunda ne kadar sağlam adımlarla ilerlediğimizin bir göstergesi. Önümüzdeki dönemde de çevresel sürdürülebilirliği ve operasyonel mükemmeliyeti odağımızda tutarak, yenilenebilir enerji projelerimize yatırım yapmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

'YEKA Erzin-2' yıl sonunda tam kapasite üretime ulaşacak

Türkiye'nin en büyük güneş santrali projelerinden biri olan Hatay'daki YEKA Erzin-2'ye değinen Kızılok, "Ağustos sonu itibariyle kademeli olarak devreye aldığımız santralimizin yıl sonunda tam kapasite üretime geçmesini hedefliyoruz. İtalya'daki rüzgar santrali projelerimizle ilgili de yatırım takvimimiz planladığımız şekilde ilerliyor. Şirket olarak hem Türkiye'de hem de yurt dışındaki büyüme stratejimizi gerçekleştirmek için sıkı bir şekilde çalışıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.