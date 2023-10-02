İç pazarda büyürken sürdürülebilirlik yatırımlarına hız verdi

Tülay TAŞKIN

Dünyada 76 ülkede bulunan fabrikasıyla banyo alanları için tasarladığı ve ürettiği ürünlerle önde gelen markalar arasında yer alan Roca Grup’un Türkiye fabrikası Roca Türkiye, Eskişehir’de bulunan üretim tesisinde, grubun da en önemli hedefi olan 2045 yılı sıfır karbon hedefine odaklandı. Ciro anlamında Türkiye pazarında her yıl büyüyen ve 2022 yılında bir önceki yıla göre satış rakamlarında yüzde 65’lik büyüme rakamı yakalayan Roca Türkiye, sürdürülebilirlik yatırımlarına hız verdi.

Roca Grup’un Avrupa, Güney Amerika, Kuzey Afrika ve Asya'daki üretim tesislerinde banyoya dönük her türlü üretimin yapıldığına dikkat çeken Roca Türkiye’nin Genel Müdürü Salvador Lopez Oliva, Eskişehir’de bulunan fabrikalarında Roca markasıyla orta ve üst segmente yönelik armatür ürettiklerini açıkladı. Salvador Lopez Oliva, ürettikleri armatürleri 50 adet bayii ve 23 adet satış noktasında iç pazarda tüketicilere sunduklarını, Grup şirketleri kanalıyla da tüm dünyaya gönderdiklerini belirtti.

“Dünyaya en fazla ürün yollayan armatür fabrikasıyız”

2016 yılında şirket satın alma yoluyla Türkiye pazarına da girdiklerini hatırlatan Oliva, kısa sürede sektörde en fazla ihracat yapan şirket olduklarını açıklayarak, “Özellikle pandemi sürecinde 2020-2021 yıllarında Türkiye’de inşaat sektörü biraz durdu ama biz hem Türkiye’de hem de grup olarak globalde iyi bir dönem geçirdik.

Roca Türkiye olarak iç pazarda büyüdük. O dönemde bütün dünya durduğunda, biz o süreci yatırımlarla değerlendirdik. Ciro ve kârlılık olarak büyürken, finansman yapımızı güçlendirdik. Tüm dünyadaki Roca fabrikalarıyla olan entegrasyonu sağladık.

Bu fabrika Grup içinde ve Orta Doğu ile Doğu Avrupa’da daha önemli hale geldi. Son üç yıl bizim için çok iyi geçti, sonuçlardan memnunuz. Eskişehir’de Roca markasıyla üretim yapıyoruz. Türkiye’deki 3 büyük armatür fabrikasından birisiyiz. Üretimin yüzde 70’i yurtdışına gidiyor. Türkiye’den dünyaya en fazla ürün yollayan armatür fabrikası olduğumuzu da rahatlıkla söyleyebilirim” dedi.

2020 yılından bu yıla her yıl euro bazında yüzde 15 büyüme kaydettiklerini açıklayan Oliva, “2016 yılında Roca Grup olarak, NSK’yı satın aldık ve bugün Roca Türkiye, grup içinde önemli bir parça oldu. Bu fabrikayı gruba entegre etmeyi başardık. Satın almadan sonra yaptığımız yatırım ve projelerle grubun büyüyen yapılarından biri olmaya çalıştık.

İhracat oranları çok düşüktü, şimdi bunu yüzde 70’ler civarına çıkardık. Ciro olarak büyüdük. Türkiye’de elde ettiğimiz bu başarı grubun Türkiye’de yeni yatırımlarla büyüme planı yapmasını gündeme getirdi. Önümüzdeki dönemde fabrikaya yatırım yapmaya ve yeni teknolojili ürünler üretmeye devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

Roca Türkiye, sürdürülebilir bir büyüme stratejisi izliyor

Büyüme ivmelerini ödün vermeden sürdürmeyi hedeflediklerini anlatan Salvador Lopez Oliva, “Roca Türkiye olarak, sürdürülebilir bir büyüme stratejisi izliyoruz. 2020'den 2023'e kadar euro bazında her yıl yüzde 15 büyüme elde ederek, özellikle armatür alanında etkili bir ivme kazandık. Ürün yelpazemizde en büyük artışı gömme rezervuarlarda yaşadık.

Öte yandan 2022 yılında toplam satışlarımızda yüzde 65 büyüme elde ederken, Türkiye pazarında ise yüzde 55 büyüdük. Bu yılın ilk yarısında ise bu büyüme ivmesini yüzde 40 ile sürdürüyoruz. Roca Türkiye olarak, kaliteli ürünlerimiz, yenilikçi yaklaşımlarımız ve profesyonel ekibimizle Türkiye'deki banyo sektöründe adımızdan söz ettirmeye devam etmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Sıfır Karbon hedefi birincil öncelik

Roca Grup’un 2045 yılı için sıfır karbon hedefi bulunduğuna, ilk adım olarak 2030’da yüzde 48 azaltım hedeflendiğini anlatan Salvador Lopez Oliva, Roca Türkiye olarak bu hedeflere yönelik yatırımlar ve çalışmalar yaptıklarına da işaret etti. Oliva, “Şu anda gerçekleşen karbon salınımını 6-7 yıl içinde yüzde 48 azaltmayı hedefliyoruz.

Birinci hedefimiz bu ve bizim için satış rakamları kadar önemli, bunu mutlaka yapacağız, yoksa Avrupa’da iş yapabilmemiz mümkün olmayacak” dedi. Oliva, sözlerini şöyle sürdürdü: “Dünyadaki bütün ROCA fabrikaları içerisinde Fas ve Türkiye fabrikaları pilot seçildi ve uygulamaya geçtik. . Bu süreci yönetecek Fransa merkezli su, atık ve enerji yönetimi şirketi Veolia Water Technologies Ibérica ekibi Eskişehir’e geldi. Bir buçuk yıldır Eskişehir fabrikasında bütün prosesleri inceliyor ve yapılması gerekenlerin bir raporunu çıkarıyorlar.

Bu rapora göre yeni bir yatırım gündeme geldi. Gelecek yıl bu konuyla ilgili bir yatırım gündemde. Bununla birlikte 2024 yılında bu fabrikada yapmış olduğumuz toplam yatırım tutarı yaklaşık 2,5 milyon euro olacak. Yaptığımız yatırım programının içinde muhakkak sürdürülebilirlik yatırımının da olması artık bizim için bir zorunluluk haline geldi.”