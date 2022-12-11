ICCI Enerji Ödülleri’nde 2 farklı kategoride ödül aldı

Türkiye’nin yenilenebilir enerji ve dağıtık enerji alanındaki öncü firmalarından olan Consus Enerji, başarılarını aldığı ödüller ile taçlandırıyor. Bu yıl dokuzuncusu düzenlenen ICCI Enerji Ödülleri’nde iki ödülle layık görülen Consus Enerji, yeni nesil enerji yatırımlarını sürdürüyor.

Consus Enerji’nin Mardin’de kurulu RA Güneş Enerji santrali, ‘Yenilenebilir Enerji Santralleri’ kategorisinde ödül alırken, Consus’un iştirak şirketi TRES Enerji ise 10MW altı Kojenerasyon Teknolojisi Özel Ödülü’nün sahibi oldu.

Dağıtık enerji kapsamında Yap-İşlet modeli ile Türkiye’nin en büyük kojenerasyon ve trijenerasyon tesisi kurulu gücüne sahip enerji hizmet firması (ESCo) olarak sektör lideri olan Consus Enerji, yenilenebilir enerji alanında da önemli faaliyetler sürdürüyor. Aynı zamanda Türkiye’nin önde gelen biyokütle enerji üreticilerinden biri olan Consus Enerji, 40 MW’ı biyokütle ve güneşten oluşan yenilenebilir kaynaklardan, kalan kısmı ise kojenerasyon / trijenerasyon tesislerinden olmak üzere toplam 94,1 MW’lık kurulu güce sahip. Yenilenebilir enerji üretim kapasitesini artırmaya yönelik hibrit ve çatı tipi endüstriyel güneş santralleri alanındaki yatırım çalışmalarına ek olarak kojenerasyon ve trijenerasyon tesisleri kurulu gücünü artırmaya yönelik iş geliştirme faaliyetleri tüm hızıyla devem ediyor.

Türkiye’nin enerji uzmanı olma stratejisiyle çalışmalarını sürdürüyor

Sektörlerindeki önemli atılımlarının yanı sıra aldıkları ödüllerin teşvik edici olduğunu belirten Consus Enerji Genel Müdürü Atay Arpacıoğulları, “Sektörümüz için böylesi önemli bir organizasyonda iki farklı kategoride ödüle layık görülmekten son derece mutluyuz. Tüm ekip arkadaşlarımın eşsiz katkıları sayesinde bu ödülleri kazandık. Bu vesileyle tüm ekip arkadaşlarımı kutluyorum. Consus Enerji olarak Türkiye’nin enerji uzmanı olma stratejimiz ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yakın gelecekte planlarımız dahilindeki yatırımlarımızı tamamlamaya odaklandık. Önümüzdeki dönemde de yeni ve doğru yatırımlarla portföyümüzü hızlı bir şekilde büyüterek başarılarımızı sürdürmeyi hedefliyoruz” dedi.